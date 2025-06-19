https://ria.ru/20250619/oborot-2023932394.html

Россия и Саудовская Аравия нарастили торговый оборот в первом квартале

Россия и Саудовская Аравия нарастили торговый оборот в первом квартале - РИА Новости, 19.06.2025

Россия и Саудовская Аравия нарастили торговый оборот в первом квартале

Россия и Саудовская Аравия нарастили торговый оборот в первом квартале 2025 года почти в 4 раза, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с министром... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:22:00+03:00

2025-06-19T15:22:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия нарастили торговый оборот в первом квартале 2025 года почти в 4 раза, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Салманом на полях ПМЭФ. "По итогам I квартала 2025 года товарооборот двух стран вырос почти в четыре раза", – сообщил Новак, слова которого приводятся на сайте кабмина РФ. Новак подчеркнул, что объем двусторонней торговли в 2024 году увеличился более чем на 62%. Кроме того, за последние 10 лет было реализовано более 40 совместных российско-саудовских инвестиционных проектов в области информационных технологий, транспорта, инфраструктуры, нефтехимии и других секторах. "Саудовская Аравия - важный участник ОПЕК+, который играет ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности. Коллективные действия в рамках сделки ОПЕК+ отвечают долгосрочным национальным интересам и способствуют укреплению экономик наших стран. Россия в своих действиях последовательна, традиционно нацелена на поддержание глобальной энергетической безопасности в интересах мирного развития государств, их конструктивного сотрудничества на основе взаимного уважения и международного права", - добавил он. Также Новак отметил высокий потенциал совместной реализации климатических проектов с применением низкоэмиссионных технологий и взаимного зачёта углеродных единиц в таких проектах. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/peregovory--2023887848.html

https://ria.ru/20250530/korol-2019886090.html

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россия, саудовская аравия, александр новак, опек, в мире