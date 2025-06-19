https://ria.ru/20250619/oblast-2023763154.html

В розыске находятся четверо детей из курского приграничья

В розыске находятся четверо детей из курского приграничья - РИА Новости, 19.06.2025

В розыске находятся четверо детей из курского приграничья

Четверо несовершеннолетних из приграничья Курской области находятся в числе тех, кто объявлен в розыск органами внутренних дел, заявил РИА Новости в интервью на РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:32:00+03:00

2025-06-19T03:32:00+03:00

2025-06-19T08:13:00+03:00

пмэф-2025

общество

украина

курская область

россия

александр хинштейн

татьяна москалькова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010917578_226:335:3071:1936_1920x0_80_0_0_ef6fe0bc73109d2b76d0099cced6bdd7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Четверо несовершеннолетних из приграничья Курской области находятся в числе тех, кто объявлен в розыск органами внутренних дел, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."У меня нет данных именно по детям, которые на территории Украины. У меня есть данные о том, что граждане, объявленные в розыск органами внутренних дел, среди них четыре несовершеннолетних", - сказал Хинштейн, отвечая на вопрос РИА Новости о том, есть ли данные, сколько курских детей находятся сейчас на территории Украины.Он подчеркнул, что по данным уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, не менее 34 человек находятся на Украине. "Это те, кого власти Украины нам по-прежнему не отдают, среди них несовершеннолетних нет", - отметил Хинштейн.Врио губернатора подчеркнул, что курские власти не являются участниками переговорного процесса по возвращению жителей региона, а оказывают всю необходимую помощь уже вернувшимся."После того момента как понимаем, что люди возвращаются, вот здесь начинается наша работа. Встретить на границе, обеспечить сразу же медпомощь, сопроводить, соединить с родными, помочь, разместить, оформить все необходимые выплаты. Там очень много пенсионеров, которые, конечно же, не получали с августа пенсии. Ну и так далее. Правда, большой объем работы", - сказал Хинштейн.ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250215/propavshie-1999625299.html

https://ria.ru/20250303/khinshteyn-2002806565.html

украина

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, украина, курская область, россия, александр хинштейн, татьяна москалькова