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В розыске находятся четверо детей из курского приграничья - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
03:32 19.06.2025 (обновлено: 08:13 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/oblast-2023763154.html
В розыске находятся четверо детей из курского приграничья
В розыске находятся четверо детей из курского приграничья - РИА Новости, 19.06.2025
В розыске находятся четверо детей из курского приграничья
Четверо несовершеннолетних из приграничья Курской области находятся в числе тех, кто объявлен в розыск органами внутренних дел, заявил РИА Новости в интервью на РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:32:00+03:00
2025-06-19T08:13:00+03:00
пмэф-2025
общество
украина
курская область
россия
александр хинштейн
татьяна москалькова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Четверо несовершеннолетних из приграничья Курской области находятся в числе тех, кто объявлен в розыск органами внутренних дел, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."У меня нет данных именно по детям, которые на территории Украины. У меня есть данные о том, что граждане, объявленные в розыск органами внутренних дел, среди них четыре несовершеннолетних", - сказал Хинштейн, отвечая на вопрос РИА Новости о том, есть ли данные, сколько курских детей находятся сейчас на территории Украины.Он подчеркнул, что по данным уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, не менее 34 человек находятся на Украине. "Это те, кого власти Украины нам по-прежнему не отдают, среди них несовершеннолетних нет", - отметил Хинштейн.Врио губернатора подчеркнул, что курские власти не являются участниками переговорного процесса по возвращению жителей региона, а оказывают всю необходимую помощь уже вернувшимся."После того момента как понимаем, что люди возвращаются, вот здесь начинается наша работа. Встретить на границе, обеспечить сразу же медпомощь, сопроводить, соединить с родными, помочь, разместить, оформить все необходимые выплаты. Там очень много пенсионеров, которые, конечно же, не получали с августа пенсии. Ну и так далее. Правда, большой объем работы", - сказал Хинштейн.ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250215/propavshie-1999625299.html
https://ria.ru/20250303/khinshteyn-2002806565.html
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общество, украина, курская область, россия, александр хинштейн, татьяна москалькова
ПМЭФ-2025, Общество, Украина, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Татьяна Москалькова
В розыске находятся четверо детей из курского приграничья

Хинштейн: в розыске находятся четверо детей из курского приграничья

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в Курской области
Военнослужащие ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС России в Курской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Четверо несовершеннолетних из приграничья Курской области находятся в числе тех, кто объявлен в розыск органами внутренних дел, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"У меня нет данных именно по детям, которые на территории Украины. У меня есть данные о том, что граждане, объявленные в розыск органами внутренних дел, среди них четыре несовершеннолетних", - сказал Хинштейн, отвечая на вопрос РИА Новости о том, есть ли данные, сколько курских детей находятся сейчас на территории Украины.
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Он подчеркнул, что по данным уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, не менее 34 человек находятся на Украине. "Это те, кого власти Украины нам по-прежнему не отдают, среди них несовершеннолетних нет", - отметил Хинштейн.
Врио губернатора подчеркнул, что курские власти не являются участниками переговорного процесса по возвращению жителей региона, а оказывают всю необходимую помощь уже вернувшимся.
"После того момента как понимаем, что люди возвращаются, вот здесь начинается наша работа. Встретить на границе, обеспечить сразу же медпомощь, сопроводить, соединить с родными, помочь, разместить, оформить все необходимые выплаты. Там очень много пенсионеров, которые, конечно же, не получали с августа пенсии. Ну и так далее. Правда, большой объем работы", - сказал Хинштейн.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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