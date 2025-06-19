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Калининградская область планирует заключить 13 соглашений на ПМЭФ
Калининградская область планирует заключить 13 соглашений на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025
Калининградская область планирует заключить 13 соглашений на ПМЭФ
Калининградская область на ПМЭФ планирует заключить 13 соглашений на 395 миллиардов рублей, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:47:00+03:00
2025-06-19T12:47:00+03:00
2025-06-19T12:47:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Калининградская область на ПМЭФ планирует заключить 13 соглашений на 395 миллиардов рублей, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. "Продолжаю работу в Санкт-Петербурге, но уже на полях форума. Впереди подписание 13 соглашений с ключевыми компаниями, Сбербанком, "Росатомом", Газпромбанком, "Фосагро" и другими стратегическими партнерами. Для региона это около 395 миллиардов рублей инвестиций", - сказал Беспрозванных в видеообращении в своем Telegram-канале.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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калининградская область, санкт-петербург, алексей беспрозванных, сбербанк россии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", газпромбанк, экономика
ПМЭФ-2025, Калининградская область, Санкт-Петербург, Алексей Беспрозванных, Сбербанк России, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Газпромбанк, Экономика
Калининградская область планирует заключить 13 соглашений на ПМЭФ
Калининградская область на ПМЭФ хочет заключить 13 соглашений на 395 млрд руб