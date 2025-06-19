https://ria.ru/20250619/novorossiysk-2023778310.html

В Новороссийске в летний период 7380 детей смогут отдохнуть на базе школ

В Новороссийске в летний период 7380 детей смогут отдохнуть на базе школ - РИА Новости, 19.06.2025

В Новороссийске в летний период 7380 детей смогут отдохнуть на базе школ

В Новороссийске в летний период смогут отдохнуть на базе школ более 7,3 тысячи детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T07:05:00+03:00

2025-06-19T07:05:00+03:00

2025-06-19T07:05:00+03:00

краснодарский край

общество

новороссийск

краснодарский край

темрюкский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Новороссийске в летний период смогут отдохнуть на базе школ более 7,3 тысячи детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки Краснодарского края. Так, 33 лагеря дневного пребывания на базе школ охватят 5980 детей, 37 лагерей труда и отдыха на базе школ охватят 1180 детей, а также четыре профильных лагеря на базе школ охватят 220 детей. Также для досуга детей в каникулярный период на базе учреждений дополнительного образования будут работать семь тематических площадок с охватом в 520 детей. Еще на территории города-героя Новороссийска функционируют четыре загородные организации для отдыха и оздоровления детей, все организации состоят в реестре детских здравниц Краснодарского края. Они получили санитарные заключения Роспотребнадзора до первого июня и уже приняли 685 детей. В пресс-службе отметили, что этим летом Кубань готова к приезду 147 тысяч детей из других регионов. Всего же регион может принять до 400 тысяч детей. Для отдыха юных гостей в крае действуют 90 стационарных лагерей, 25 из них находятся в Темрюкском районе и Анапе. В учреждениях созданы все условия для организации безопасного отдыха для детей – в том числе санитарно- эпидемиологические. Также на них нет выхода на пляж. В регионе ежегодно утверждают список туристических маршрутов, в которых могут участвовать группы с детьми. В сезоне 2025 года их 16. Они расположены в Северском, Мостовском, Абинском, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске, Сочи, Туапсинском муниципальном округе.

https://ria.ru/20250618/krasnodar-2023479454.html

https://ria.ru/20250617/anapa-2023336691.html

новороссийск

краснодарский край

темрюкский район

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общество, новороссийск, краснодарский край, темрюкский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)