https://ria.ru/20250619/novonikolaevka-2023854793.html
Российские военные освободили Новониколаевку в ДНР
Российские военные освободили Новониколаевку в ДНР - РИА Новости, 19.06.2025
Российские военные освободили Новониколаевку в ДНР
Российские войска взяли под контроль Новониколаевку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:05:00+03:00
2025-06-19T12:05:00+03:00
2025-06-19T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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красноармейск
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новониколаевку в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы нанесли удары по восьми бригадам противника в районе населенных пунктов Новосергеевка, Петровского, Гродовка, Красноармейск и Русин Яр в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:Также авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили:
https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022742689.html
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донецкая народная республика
красноармейск
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск, Украина
Российские военные освободили Новониколаевку в ДНР
Минобороны: группировка "Центр" освободила Новониколаевку в ДНР