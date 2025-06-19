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Российские военные освободили Новониколаевку в ДНР - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 19.06.2025 (обновлено: 12:55 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/novonikolaevka-2023854793.html
Российские военные освободили Новониколаевку в ДНР
Российские военные освободили Новониколаевку в ДНР - РИА Новости, 19.06.2025
Российские военные освободили Новониколаевку в ДНР
Российские войска взяли под контроль Новониколаевку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:05:00+03:00
2025-06-19T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
украина
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новониколаевку в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы нанесли удары по восьми бригадам противника в районе населенных пунктов Новосергеевка, Петровского, Гродовка, Красноармейск и Русин Яр в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:Также авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили:
https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022742689.html
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донецкая народная республика
красноармейск
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск, Украина
Российские военные освободили Новониколаевку в ДНР

Минобороны: группировка "Центр" освободила Новониколаевку в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новониколаевку в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Новониколаевку в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Новониколаевку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Новониколаевку в ДНР
Бойцы нанесли удары по восьми бригадам противника в районе населенных пунктов Новосергеевка, Петровского, Гродовка, Красноармейск и Русин Яр в ДНР.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
  • до 460 военнослужащих;
  • семь боевых бронированных машин;
  • два автомобиля;
  • три орудия полевой артиллерии.
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Также авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили:
  • предприятие военно-промышленного комплекса Украины;
  • цеха производства, сборки ударных дронов и места их хранения;
  • склады боеприпасов и горючего;
  • пункты временной дислокации подразделений ВСУ и наемников.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КрасноармейскУкраина
 
 
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