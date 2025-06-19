https://ria.ru/20250619/novonikolaevka-2023854793.html

Российские военные освободили Новониколаевку в ДНР

Российские военные освободили Новониколаевку в ДНР - РИА Новости, 19.06.2025

Российские военные освободили Новониколаевку в ДНР

Российские войска взяли под контроль Новониколаевку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:05:00+03:00

2025-06-19T12:05:00+03:00

2025-06-19T12:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

красноармейск

украина

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новониколаевку в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы нанесли удары по восьми бригадам противника в районе населенных пунктов Новосергеевка, Петровского, Гродовка, Красноармейск и Русин Яр в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:Также авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили:

https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022742689.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

красноармейск

украина

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2025

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, украина