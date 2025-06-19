https://ria.ru/20250619/novak-2024064711.html

Новак оценил последствия остановки транзита газа через Украину

Новак оценил последствия остановки транзита газа через Украину - РИА Новости, 19.06.2025

Новак оценил последствия остановки транзита газа через Украину

Остановка транзита газа РФ через Украину в первую очередь негативно влияет на европейских покупателей, при этом Россия не проиграла из-за этого, а за счет роста РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T23:28:00+03:00

2025-06-19T23:28:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Остановка транзита газа РФ через Украину в первую очередь негативно влияет на европейских покупателей, при этом Россия не проиграла из-за этого, а за счет роста поставок СПГ в Европу сохранила объемы экспорта газа, заявил вице-премьер Александр Новак. "Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу, и, в общем-то, наш баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года", - ответил он на вопрос о том, кто выиграл, а кто проиграл от прекращения экспорта российского газа через территорию Украины в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" в рамках ПМЭФ. "В первую очередь, конечно, платят потребители европейские, где растут цены в результате покупки более дорогого газа, растут цены на электроэнергию, на выработку тепла, на производство продукции из газа, это газохимия", - добавил Новак. По его словам, основные российские поставки сейчас идут в Европу через "Турецкий поток", а также основной вектор - это поставки в Среднюю Азию и в Азиатско-Тихоокеанский регион. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/ukraina-2024040801.html

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998710503.html

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экономика, украина, европа, россия, александр новак, газпром, нафтогаз украины, турецкий поток