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Новак обсудил совместные проекты с министром энергетики Турции

Новак обсудил совместные проекты с министром энергетики Турции - РИА Новости, 19.06.2025

Новак обсудил совместные проекты с министром энергетики Турции

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на ПМЭФ обсудили создание газового хаба, условия поставок... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:21:00+03:00

2025-06-19T16:21:00+03:00

2025-06-19T16:45:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на ПМЭФ обсудили создание газового хаба, условия поставок энергоресурсов РФ на турецкий рынок, строительство АЭС "Аккую", сообщил кабмин. "Стороны обсудили сотрудничество в нефтяной, газовой, угольной, электроэнергетической и атомной отраслях. Речь шла о создании газового хаба, условиях поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок, строительстве АЭС "Аккую", - говорится в сообщении по итогам встречи Новака и Байрактара.Российский вице-премьер отметил, что локомотивом экономики Турции является промышленность, которая не может развиваться без стабильных поставок энергоресурсов, производства электроэнергии. "Россия была и остаётся надёжным поставщиком газа, нефти и других природных ископаемых на турецкий рынок", - приводятся в сообщении слова Новака. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, турция, россия, александр новак, аэс "аккую", в мире, энергетика, природный газ, атомная энергетика