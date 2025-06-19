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Новак провел встречу с Сийярто на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:42 19.06.2025 (обновлено: 14:10 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/novak-2023891655.html
Новак провел встречу с Сийярто на ПМЭФ
Новак провел встречу с Сийярто на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025
Новак провел встречу с Сийярто на ПМЭФ
Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто в рамках встречи на полях ПМЭФ обсудили торгово-экономические отношения двух стран, в том... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:42:00+03:00
2025-06-19T14:10:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто в рамках встречи на полях ПМЭФ обсудили торгово-экономические отношения двух стран, в том числе в энергетике и атомной сфере, сообщил кабмин РФ. "Вице-премьер на площадке Петербургского международного экономического форума провел встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, в том числе сотрудничество в энергетической области, а также взаимодействие в атомной сфере", - говорится в сообщении. Новак на встрече также пригласил Сийярто и венгерскую делегацию принять участие в ежегодном международном форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет с 15 по 17 октября в Москве. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, петер сийярто, александр новак, венгрия, москва, в мире
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Петер Сийярто, Александр Новак, Венгрия, Москва, В мире
Новак провел встречу с Сийярто на ПМЭФ

Новак и Сийярто обсудили торгово-экономические отношения Венгрии и России

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиВице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи на полях ПМЭФ-2025
Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи на полях ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи на полях ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто в рамках встречи на полях ПМЭФ обсудили торгово-экономические отношения двух стран, в том числе в энергетике и атомной сфере, сообщил кабмин РФ.
"Вице-премьер на площадке Петербургского международного экономического форума провел встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, в том числе сотрудничество в энергетической области, а также взаимодействие в атомной сфере", - говорится в сообщении.
Новак на встрече также пригласил Сийярто и венгерскую делегацию принять участие в ежегодном международном форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет с 15 по 17 октября в Москве.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияПетер СийяртоАлександр НовакВенгрияМоскваВ мире
 
 
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