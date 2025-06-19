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Новак провел встречу с Сийярто на ПМЭФ

Новак провел встречу с Сийярто на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025

Новак провел встречу с Сийярто на ПМЭФ

Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто в рамках встречи на полях ПМЭФ обсудили торгово-экономические отношения двух стран, в том... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:42:00+03:00

2025-06-19T13:42:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто в рамках встречи на полях ПМЭФ обсудили торгово-экономические отношения двух стран, в том числе в энергетике и атомной сфере, сообщил кабмин РФ. "Вице-премьер на площадке Петербургского международного экономического форума провел встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, в том числе сотрудничество в энергетической области, а также взаимодействие в атомной сфере", - говорится в сообщении. Новак на встрече также пригласил Сийярто и венгерскую делегацию принять участие в ежегодном международном форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет с 15 по 17 октября в Москве. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, россия, петер сийярто, александр новак, венгрия, москва, в мире