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Новак рассказал о резервах экономического роста - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
07:10 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/novak-2023779176.html
Новак рассказал о резервах экономического роста
Новак рассказал о резервах экономического роста - РИА Новости, 19.06.2025
Новак рассказал о резервах экономического роста
Резервы экономического роста есть всегда - они находятся в сфере производительности труда, роботизации, внедрении современных цифровых технологий, считает... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:10:00+03:00
2025-06-19T07:10:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
россия
александр новак
максим орешкин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Резервы экономического роста есть всегда - они находятся в сфере производительности труда, роботизации, внедрении современных цифровых технологий, считает вице-премьер России Александр Новак. Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что рост экономики России последних лет в значительной степени произошел за счет того, что был активизирован спящий потенциал экономики, прежде всего кадровый и производственный. Но для дальнейшего развития она должна сделать шаг вверх, а не вперед. По его словам, одним из главных технологических трендов, который меняет облик экономики, является платформизация. "Что касается экономического роста, резервы всегда есть, нужно повышать эффективность, производительность труда, нужно внедрять современные цифровые технологии, заниматься роботизацией, создавать и улучшать рынок труда. Это те направления, которые сегодня утверждены и в национальных проектах, и по поручению президента", - сказал Новак в интервью радиостанции Business FM на полях ПМЭФ. Он добавил, что разработан план структурных изменений, основанный на экономике предложения. "В этом плане структурных изменений учтены повышение роли новых отраслей с более высокой добавленной стоимостью, так называемые отрасли технологического суверенитета, это и приборостроение, станкостроение, авиация, авиационное строение, судостроение, новые технологии в энергетике, в атомной энергетике", - пояснил он. Он также выразил уверенность, что задачи по увеличению инвестиций, по уверенному и устойчивому росту экономики будут решены. Экономика РФ в последние годы показывает значительный рост: ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 - на 4,3%. В текущем году Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 2,5%. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/kompanii-2023294398.html
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экономика, технологии, россия, александр новак, максим орешкин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Александр Новак, Максим Орешкин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Новак рассказал о резервах экономического роста

Новак: резервы экономического роста есть в роботизации и цифровых технологиях

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Резервы экономического роста есть всегда - они находятся в сфере производительности труда, роботизации, внедрении современных цифровых технологий, считает вице-премьер России Александр Новак.
Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что рост экономики России последних лет в значительной степени произошел за счет того, что был активизирован спящий потенциал экономики, прежде всего кадровый и производственный. Но для дальнейшего развития она должна сделать шаг вверх, а не вперед. По его словам, одним из главных технологических трендов, который меняет облик экономики, является платформизация.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Российские компании ищут новые источники финансирования, заявил Новак
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"Что касается экономического роста, резервы всегда есть, нужно повышать эффективность, производительность труда, нужно внедрять современные цифровые технологии, заниматься роботизацией, создавать и улучшать рынок труда. Это те направления, которые сегодня утверждены и в национальных проектах, и по поручению президента", - сказал Новак в интервью радиостанции Business FM на полях ПМЭФ.
Он добавил, что разработан план структурных изменений, основанный на экономике предложения. "В этом плане структурных изменений учтены повышение роли новых отраслей с более высокой добавленной стоимостью, так называемые отрасли технологического суверенитета, это и приборостроение, станкостроение, авиация, авиационное строение, судостроение, новые технологии в энергетике, в атомной энергетике", - пояснил он.
Он также выразил уверенность, что задачи по увеличению инвестиций, по уверенному и устойчивому росту экономики будут решены.
Экономика РФ в последние годы показывает значительный рост: ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 - на 4,3%. В текущем году Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 2,5%.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Максим Орешкин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииРоссияАлександр НовакМаксим ОрешкинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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