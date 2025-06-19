Рейтинг@Mail.ru
Новак назвал курс рубля рыночным - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
07:07 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/novak-2023778780.html
Новак назвал курс рубля рыночным
Новак назвал курс рубля рыночным - РИА Новости, 19.06.2025
Новак назвал курс рубля рыночным
Курс рубля является рыночным, отражает текущую макроэкономическую ситуацию, сказал в интервью радиостанции Business FM на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:07:00+03:00
2025-06-19T07:07:00+03:00
пмэф-2025
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
максим решетников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27857/67/278576795_0:631:1315:1371_1920x0_80_0_0_5eb4b0c583aad5220f59dea984f48cd1.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Курс рубля является рыночным, отражает текущую макроэкономическую ситуацию, сказал в интервью радиостанции Business FM на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается курса, он отражает текущую рыночную ситуацию, текущую макроэкономическую ситуацию, в том числе крепкий курс рубля — это следствие проводимой жесткой денежно-кредитной политики, это связано между собой, очень коррелирует между собой", - сказал Новак. Он подчеркнула, что динамика курса рубля определяется рынком, торговым балансом. "Курс может быть как крепким, так и слабым, и это зависит от макроэкономической ситуации, поэтому мы исходим из тех прогнозов социально-экономического развития, которые утверждены, и будем на это ориентироваться", - добавил вице-премьер. Ранее в среду министр экономического развития Максим Решетников говорил журналистам, что дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от решений Банка России, крепость нацвалюты сейчас является следствием недостатка спроса в экономике на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/novak-2023272098.html
https://ria.ru/20250617/kompanii-2023294398.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27857/67/278576795_0:508:1315:1494_1920x0_80_0_0_44760964d39d3e8678d852adcbc6441f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, александр новак, максим решетников
ПМЭФ-2025, Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Максим Решетников
Новак назвал курс рубля рыночным

Вице-премьер Новак: курс рубля отражает текущую макроэкономическую ситуацию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Курс рубля является рыночным, отражает текущую макроэкономическую ситуацию, сказал в интервью радиостанции Business FM на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"Что касается курса, он отражает текущую рыночную ситуацию, текущую макроэкономическую ситуацию, в том числе крепкий курс рубля — это следствие проводимой жесткой денежно-кредитной политики, это связано между собой, очень коррелирует между собой", - сказал Новак.
Министр энергетики Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Новак заявил о постепенном охлаждении российской экономики
17 июня, 10:04
Он подчеркнула, что динамика курса рубля определяется рынком, торговым балансом.
"Курс может быть как крепким, так и слабым, и это зависит от макроэкономической ситуации, поэтому мы исходим из тех прогнозов социально-экономического развития, которые утверждены, и будем на это ориентироваться", - добавил вице-премьер.
Ранее в среду министр экономического развития Максим Решетников говорил журналистам, что дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от решений Банка России, крепость нацвалюты сейчас является следствием недостатка спроса в экономике на фоне жесткой денежно-кредитной политики.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Российские компании ищут новые источники финансирования, заявил Новак
17 июня, 12:00
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлександр НовакМаксим Решетников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала