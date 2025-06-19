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Новак заявил, что без российской нефти мировой рынок будет не сбалансирован - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
07:06 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/novak-2023778466.html
Новак заявил, что без российской нефти мировой рынок будет не сбалансирован
Новак заявил, что без российской нефти мировой рынок будет не сбалансирован - РИА Новости, 19.06.2025
Новак заявил, что без российской нефти мировой рынок будет не сбалансирован
Мировой рынок без российской нефти будет не сбалансирован, санкции наносят вред всему мировому энергобалансу, долгосрочным инвестициям, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:06:00+03:00
2025-06-19T07:06:00+03:00
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экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Мировой рынок без российской нефти будет не сбалансирован, санкции наносят вред всему мировому энергобалансу, долгосрочным инвестициям, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ. "Россия - крупный игрок на энергетическом рынке, и мы будем обеспечивать рынок энергетическими ресурсами, в первую очередь внутренний рынок и экспорт. Без российской нефти рынок будет, на мой взгляд, не сбалансирован, и это не только моя оценка, это оценка многих экспертов, поэтому санкции наносят вред мировому энергетическому балансу, долгосрочным инвестициям, которые необходимо вкладывать для обеспечения растущего потребления энергии в мире", - сказал он в интервью изданию "Бизнес FM". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/novak-2023548996.html
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак
ПМЭФ-2025, Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак
Новак заявил, что без российской нефти мировой рынок будет не сбалансирован

Новак: мировой рынок без российской нефти будет не сбалансирован

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкII марафон "Новое знание". День второй
II марафон Новое знание. День второй - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Мировой рынок без российской нефти будет не сбалансирован, санкции наносят вред всему мировому энергобалансу, долгосрочным инвестициям, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ.
«
"Россия - крупный игрок на энергетическом рынке, и мы будем обеспечивать рынок энергетическими ресурсами, в первую очередь внутренний рынок и экспорт. Без российской нефти рынок будет, на мой взгляд, не сбалансирован, и это не только моя оценка, это оценка многих экспертов, поэтому санкции наносят вред мировому энергетическому балансу, долгосрочным инвестициям, которые необходимо вкладывать для обеспечения растущего потребления энергии в мире", - сказал он в интервью изданию "Бизнес FM".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Россия не видит рисков снижения экспорта нефти, заявил Новак
Вчера, 12:27
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлександр Новак
 
 
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