https://ria.ru/20250619/novak-2023778466.html

Новак заявил, что без российской нефти мировой рынок будет не сбалансирован

Новак заявил, что без российской нефти мировой рынок будет не сбалансирован - РИА Новости, 19.06.2025

Новак заявил, что без российской нефти мировой рынок будет не сбалансирован

Мировой рынок без российской нефти будет не сбалансирован, санкции наносят вред всему мировому энергобалансу, долгосрочным инвестициям, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T07:06:00+03:00

2025-06-19T07:06:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Мировой рынок без российской нефти будет не сбалансирован, санкции наносят вред всему мировому энергобалансу, долгосрочным инвестициям, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ. "Россия - крупный игрок на энергетическом рынке, и мы будем обеспечивать рынок энергетическими ресурсами, в первую очередь внутренний рынок и экспорт. Без российской нефти рынок будет, на мой взгляд, не сбалансирован, и это не только моя оценка, это оценка многих экспертов, поэтому санкции наносят вред мировому энергетическому балансу, долгосрочным инвестициям, которые необходимо вкладывать для обеспечения растущего потребления энергии в мире", - сказал он в интервью изданию "Бизнес FM". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, цены на нефть, россия, александр новак