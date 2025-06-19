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Новак оценил влияние потолка цен на российскую нефть на ее перевозки
Новак оценил влияние потолка цен на российскую нефть на ее перевозки - РИА Новости, 19.06.2025
Новак оценил влияние потолка цен на российскую нефть на ее перевозки
Даже нулевой потолок цен на российскую нефть не повлияет на ее перевозки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Бизнес FM". РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:03:00+03:00
2025-06-19T07:03:00+03:00
2025-06-19T07:04:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Даже нулевой потолок цен на российскую нефть не повлияет на ее перевозки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Бизнес FM". "Я могу исходить из того, что когда был установлен потолок 60 долларов, это не повлияло. Это означает, что установите хоть ноль — все равно это не будет влиять", – сказал он, отвечая на вопрос о влиянии ценового потолка на перевозки российской нефти. Еврокомиссия на прошлой неделе официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако она также отметила, что решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, цены на нефть, россия, австралия, александр новак, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, g7
Экономика, Цены на нефть, Россия, Австралия, Александр Новак, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, ПМЭФ-2025
Новак оценил влияние потолка цен на российскую нефть на ее перевозки
Новак: нулевой потолок цен на российскую нефть не повлияет на ее перевозки