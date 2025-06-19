https://ria.ru/20250619/novak-2023777836.html

Новак оценил влияние потолка цен на российскую нефть на ее перевозки

Новак оценил влияние потолка цен на российскую нефть на ее перевозки - РИА Новости, 19.06.2025

Новак оценил влияние потолка цен на российскую нефть на ее перевозки

Даже нулевой потолок цен на российскую нефть не повлияет на ее перевозки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Бизнес FM". РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T07:03:00+03:00

2025-06-19T07:03:00+03:00

2025-06-19T07:04:00+03:00

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Даже нулевой потолок цен на российскую нефть не повлияет на ее перевозки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Бизнес FM". "Я могу исходить из того, что когда был установлен потолок 60 долларов, это не повлияло. Это означает, что установите хоть ноль — все равно это не будет влиять", – сказал он, отвечая на вопрос о влиянии ценового потолка на перевозки российской нефти. Еврокомиссия на прошлой неделе официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако она также отметила, что решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250519/neft-2017851921.html

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экономика, цены на нефть, россия, австралия, александр новак, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, g7