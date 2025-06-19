https://ria.ru/20250619/nikolaev-2024047193.html

Якутия подпишет на ПМЭФ более 20 соглашений на сумму порядка 60 млрд руб

Якутия подпишет на ПМЭФ более 20 соглашений на сумму порядка 60 млрд руб - РИА Новости, 19.06.2025

Якутия подпишет на ПМЭФ более 20 соглашений на сумму порядка 60 млрд руб

Якутия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подпишет более 20 соглашений на сумму порядка 60 миллиардов рублей, в четверг запланированы... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T20:52:00+03:00

2025-06-19T20:52:00+03:00

2025-06-19T20:52:00+03:00

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Якутия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подпишет более 20 соглашений на сумму порядка 60 миллиардов рублей, в четверг запланированы межрегиональные встречи, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава республики Айсен Николаев. По словам руководителя региона, Якутия, как и другие субъекты, презентует на главном форуме страны свои достижения, устанавливает новые деловые контакты, привлекает инвестиции, обменивается опытом. "У нас будет подписано 21 соглашение на общую сумму порядка 60 миллиардов рублей. Встречи идут по всем направлениям - и межрегиональное, и международное сотрудничество... Самая главная задача, чтобы все эти встречи, соглашения послужили тому, чтобы жизнь якутян изменилась к лучшему", - сказал Николаев. Он отметил, что в четверг ряд соглашений будут заключены с Новгородской областью, Республикой Хакасия, Южной Осетией. "Очень важные соглашения будут подписаны с компанией "Газпром" по научно-технологическому сотрудничеству. Развитие инновационной системы Якутии, конечно же, требует развития научных организаций, технологий на основе научных достижений. Сотрудничество с такими крупными компаниями способно дать Якутии большой импульс", - подчеркнул глава республики. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/yakutiya-2024047060.html

https://ria.ru/20250619/kinopavilon-2024046639.html

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республика саха (якутия), айсен николаев, пмэф