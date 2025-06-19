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Якутия подпишет на ПМЭФ более 20 соглашений на сумму порядка 60 млрд руб - РИА Новости, 19.06.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
20:52 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/nikolaev-2024047193.html
Якутия подпишет на ПМЭФ более 20 соглашений на сумму порядка 60 млрд руб
Якутия подпишет на ПМЭФ более 20 соглашений на сумму порядка 60 млрд руб - РИА Новости, 19.06.2025
Якутия подпишет на ПМЭФ более 20 соглашений на сумму порядка 60 млрд руб
Якутия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подпишет более 20 соглашений на сумму порядка 60 миллиардов рублей, в четверг запланированы... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:52:00+03:00
2025-06-19T20:52:00+03:00
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Якутия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подпишет более 20 соглашений на сумму порядка 60 миллиардов рублей, в четверг запланированы межрегиональные встречи, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава республики Айсен Николаев. По словам руководителя региона, Якутия, как и другие субъекты, презентует на главном форуме страны свои достижения, устанавливает новые деловые контакты, привлекает инвестиции, обменивается опытом. "У нас будет подписано 21 соглашение на общую сумму порядка 60 миллиардов рублей. Встречи идут по всем направлениям - и межрегиональное, и международное сотрудничество... Самая главная задача, чтобы все эти встречи, соглашения послужили тому, чтобы жизнь якутян изменилась к лучшему", - сказал Николаев. Он отметил, что в четверг ряд соглашений будут заключены с Новгородской областью, Республикой Хакасия, Южной Осетией. "Очень важные соглашения будут подписаны с компанией "Газпром" по научно-технологическому сотрудничеству. Развитие инновационной системы Якутии, конечно же, требует развития научных организаций, технологий на основе научных достижений. Сотрудничество с такими крупными компаниями способно дать Якутии большой импульс", - подчеркнул глава республики. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/yakutiya-2024047060.html
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республика саха (якутия), айсен николаев, пмэф
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, ПМЭФ
Якутия подпишет на ПМЭФ более 20 соглашений на сумму порядка 60 млрд руб

Николаев: Якутия подпишет на ПМЭФ более 20 соглашений на сумму около 60 млрд руб

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на ПМЭФ-2025
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Якутия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подпишет более 20 соглашений на сумму порядка 60 миллиардов рублей, в четверг запланированы межрегиональные встречи, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава республики Айсен Николаев.
По словам руководителя региона, Якутия, как и другие субъекты, презентует на главном форуме страны свои достижения, устанавливает новые деловые контакты, привлекает инвестиции, обменивается опытом.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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"У нас будет подписано 21 соглашение на общую сумму порядка 60 миллиардов рублей. Встречи идут по всем направлениям - и межрегиональное, и международное сотрудничество... Самая главная задача, чтобы все эти встречи, соглашения послужили тому, чтобы жизнь якутян изменилась к лучшему", - сказал Николаев.
Он отметил, что в четверг ряд соглашений будут заключены с Новгородской областью, Республикой Хакасия, Южной Осетией.
"Очень важные соглашения будут подписаны с компанией "Газпром" по научно-технологическому сотрудничеству. Развитие инновационной системы Якутии, конечно же, требует развития научных организаций, технологий на основе научных достижений. Сотрудничество с такими крупными компаниями способно дать Якутии большой импульс", - подчеркнул глава республики.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевПМЭФ
 
 
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