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Нетаньяху пригрозил Ирану ответом на ракетные удары

Нетаньяху пригрозил Ирану ответом на ракетные удары - РИА Новости, 19.06.2025

Нетаньяху пригрозил Ирану ответом на ракетные удары

Иран ответит за пуски ракет по гражданскому населению Израиля и ракетный удар по больнице в Беэр-Шеве, заявил в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:21:00+03:00

2025-06-19T09:21:00+03:00

2025-06-19T09:41:00+03:00

иран

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

в мире

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израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Иран ответит за пуски ракет по гражданскому населению Израиля и ракетный удар по больнице в Беэр-Шеве, заявил в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху."Сегодня утром иранские террористы запустили ракеты по больнице "Сорока" в Беэр-Шеве и по гражданскому населению в центральной части Израиля. Мы взыщем полную цену с тиранов в Тегеране", - заявил Нетаньяху в социальной сети X.В четверг утром Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет попала в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны. Служба скорой помощи Израиля сообщила о более чем 30 пострадавших.

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Кадры кибератаки на систему экстренного оповещения Израиля из сюжета гостелерадиокомпании Ирана Гостелерадиокомпания Ирана показала новостной сюжет о совершении кибератаки на израильскую систему экстренного оповещения, передает Nour News. Как утверждает агентство, в результате взлома громкоговорители в Израиле начали транслировать известную в Иране песню об историческом событии - войне мусульман и иудеев недалеко от оазиса Хайбар, произошедшей во времена пророка ислама, которая завершилась победой мусульман над иудеями. 2025-06-19T09:21 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, биньямин нетаньяху, израиль, тель-авив