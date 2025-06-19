https://ria.ru/20250619/nato-2023809841.html

Рютте планирует ликвидировать два подразделения НАТО, пишет Politico

Рютте планирует ликвидировать два подразделения НАТО, пишет Politico - РИА Новости, 19.06.2025

Рютте планирует ликвидировать два подразделения НАТО, пишет Politico

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в альянсе, сообщает газета Politico со ссылкой на РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:17:00+03:00

2025-06-19T10:17:00+03:00

2025-06-19T10:17:00+03:00

в мире

марк рютте

нато

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в альянсе, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Рютте... планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в штаб-квартире в Брюсселе", - говорится в публикации . Один из источников издания заявил газете, что это похоже на политику департамента эффективности правительства США (DOGE). Как отмечает газета, за последние месяцы Рютте провел две внутренние встречи с персоналом, чтобы объявить о волне изменений.

https://ria.ru/20250611/ryutte-2022301166.html

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в мире, марк рютте, нато