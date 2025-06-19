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Рютте планирует ликвидировать два подразделения НАТО, пишет Politico - РИА Новости, 19.06.2025
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10:17 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/nato-2023809841.html
Рютте планирует ликвидировать два подразделения НАТО, пишет Politico
Рютте планирует ликвидировать два подразделения НАТО, пишет Politico - РИА Новости, 19.06.2025
Рютте планирует ликвидировать два подразделения НАТО, пишет Politico
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в альянсе, сообщает газета Politico со ссылкой на РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:17:00+03:00
2025-06-19T10:17:00+03:00
в мире
марк рютте
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в альянсе, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Рютте... планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в штаб-квартире в Брюсселе", - говорится в публикации . Один из источников издания заявил газете, что это похоже на политику департамента эффективности правительства США (DOGE). Как отмечает газета, за последние месяцы Рютте провел две внутренние встречи с персоналом, чтобы объявить о волне изменений.
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в мире, марк рютте, нато
В мире, Марк Рютте, НАТО
Рютте планирует ликвидировать два подразделения НАТО, пишет Politico

Politico: генсек НАТО Рютте намерен сократить десятки должностей в альянсе

© AP Photo / Virginia MayoМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в альянсе, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"Рютте... планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в штаб-квартире в Брюсселе", - говорится в публикации .
Один из источников издания заявил газете, что это похоже на политику департамента эффективности правительства США (DOGE). Как отмечает газета, за последние месяцы Рютте провел две внутренние встречи с персоналом, чтобы объявить о волне изменений.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
"Говорил бы по-немецки!" Рютте поставили на место после заявления о России
11 июня, 16:44
 
В миреМарк РюттеНАТО
 
 
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