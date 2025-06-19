https://ria.ru/20250619/nato-2023740415.html
Путин осудил планы НАТО увеличить военный бюджет
Путин осудил планы НАТО увеличить военный бюджет - РИА Новости, 19.06.2025
Путин осудил планы НАТО увеличить военный бюджет
Президент России Владимир Путин назвал нерациональными и бессмысленными планы НАТО увеличить военный бюджет. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:43:00+03:00
2025-06-19T00:43:00+03:00
2025-06-19T02:01:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал нерациональными и бессмысленными планы НАТО увеличить военный бюджет."Если страны НАТО еще больше хотят увеличить свой (военный - ред.) бюджет, то это их дело, но это не пойдёт никому на пользу, будут создавать, конечно, дополнительные риски… Я считаю, что это абсолютно нерационально и бессмысленно", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
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нато, россия, владимир путин, в мире
НАТО, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин осудил планы НАТО увеличить военный бюджет
Путин назвал планы НАТО увеличить военный бюджет нерациональными