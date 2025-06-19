https://ria.ru/20250619/nato-2023740415.html

Путин осудил планы НАТО увеличить военный бюджет

Путин осудил планы НАТО увеличить военный бюджет - РИА Новости, 19.06.2025

Путин осудил планы НАТО увеличить военный бюджет

Президент России Владимир Путин назвал нерациональными и бессмысленными планы НАТО увеличить военный бюджет. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:43:00+03:00

2025-06-19T00:43:00+03:00

2025-06-19T02:01:00+03:00

нато

россия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023737667_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_d583b813d79b8d1363ba8abcdb4ce79c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал нерациональными и бессмысленными планы НАТО увеличить военный бюджет."Если страны НАТО еще больше хотят увеличить свой (военный - ред.) бюджет, то это их дело, но это не пойдёт никому на пользу, будут создавать, конечно, дополнительные риски… Я считаю, что это абсолютно нерационально и бессмысленно", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

https://ria.ru/20250619/nato-2023736326.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, россия, владимир путин, в мире