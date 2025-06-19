https://ria.ru/20250619/nato-2023736326.html
Путин высказался о перевооружении НАТО
Путин высказался о перевооружении НАТО - РИА Новости, 19.06.2025
Путин высказался о перевооружении НАТО
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не считает перевооружение НАТО угрозой для России. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:26:00+03:00
2025-06-19T00:26:00+03:00
2025-06-19T01:47:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не считает перевооружение НАТО угрозой для России.Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств."Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации, потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности", - сказал российский лидер.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/nato-2023740415.html
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россия, москва, европа, владимир путин, нато, в мире
Россия, Москва, Европа, Владимир Путин, НАТО, В мире
Путин высказался о перевооружении НАТО
Путин сообщил, что не считает перевооружение НАТО угрозой для России