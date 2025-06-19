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Набиуллина: ЦБ будет добиваться снижения инфляции до четырех процентов - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:27 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/nabiullina-2023862250.html
Набиуллина: ЦБ будет добиваться снижения инфляции до четырех процентов
Набиуллина: ЦБ будет добиваться снижения инфляции до четырех процентов - РИА Новости, 19.06.2025
Набиуллина: ЦБ будет добиваться снижения инфляции до четырех процентов
Низкая инфляция важна и для людей, и для бизнеса, Банк России будет добиваться ее снижения до целевых 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025. РИА Новости, 19.06.2025
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центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Низкая инфляция важна и для людей, и для бизнеса, Банк России будет добиваться ее снижения до целевых 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025. "Действительно, снижение инфляции важно. Важно и для людей, потому что при высокой инфляции обесцениваются доходы и сбережения, и низкая инфляция - это основа для роста реальных доходов населения. Важно для бизнеса, потому что мы хотим, чтобы рост был не просто высокий в какие-то годы, мы хотим, чтобы он был устойчив… Мы добивались и будем добиваться снижения инфляции к цели", - сказала она на сессии форума "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/nabiullina-2023812588.html
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центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, экономика
ПМЭФ-2025, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Экономика
Набиуллина: ЦБ будет добиваться снижения инфляции до четырех процентов

Набиуллина: низкая инфляция важна, ЦБ будет добиваться ее снижения до целевых 4%

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Низкая инфляция важна и для людей, и для бизнеса, Банк России будет добиваться ее снижения до целевых 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025.
"Действительно, снижение инфляции важно. Важно и для людей, потому что при высокой инфляции обесцениваются доходы и сбережения, и низкая инфляция - это основа для роста реальных доходов населения. Важно для бизнеса, потому что мы хотим, чтобы рост был не просто высокий в какие-то годы, мы хотим, чтобы он был устойчив… Мы добивались и будем добиваться снижения инфляции к цели", - сказала она на сессии форума "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Набиуллина рассказала о замедлении инфляции в России
10:26
 
ПМЭФ-2025Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаЭкономика
 
 
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