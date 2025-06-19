https://ria.ru/20250619/nabiullina-2023862250.html

Набиуллина: ЦБ будет добиваться снижения инфляции до четырех процентов

Набиуллина: ЦБ будет добиваться снижения инфляции до четырех процентов - РИА Новости, 19.06.2025

Набиуллина: ЦБ будет добиваться снижения инфляции до четырех процентов

Низкая инфляция важна и для людей, и для бизнеса, Банк России будет добиваться ее снижения до целевых 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:27:00+03:00

2025-06-19T12:27:00+03:00

2025-06-19T12:27:00+03:00

пмэф-2025

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эльвира набиуллина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Низкая инфляция важна и для людей, и для бизнеса, Банк России будет добиваться ее снижения до целевых 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025. "Действительно, снижение инфляции важно. Важно и для людей, потому что при высокой инфляции обесцениваются доходы и сбережения, и низкая инфляция - это основа для роста реальных доходов населения. Важно для бизнеса, потому что мы хотим, чтобы рост был не просто высокий в какие-то годы, мы хотим, чтобы он был устойчив… Мы добивались и будем добиваться снижения инфляции к цели", - сказала она на сессии форума "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/nabiullina-2023812588.html

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центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, экономика