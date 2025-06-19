https://ria.ru/20250619/nabiullina-2023843887.html

Никакого навеса депозитов в России нет, заявила Набиуллина

Никакого навеса депозитов в России нет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 19.06.2025

Никакого навеса депозитов в России нет, заявила Набиуллина

Деньги со вкладов при снижении ставок не хлынут на потребительский рынок, никакого "навеса" депозитов в России нет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:37:00+03:00

2025-06-19T11:37:00+03:00

2025-06-19T15:47:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Деньги со вкладов при снижении ставок не хлынут на потребительский рынок, никакого "навеса" депозитов в России нет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках ПМЭФ. "Нет никакого навеса депозитов, который только и ждет, что мы снизим ставку, и сейчас все хлынет на потребительский рынок", - сказала она на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов", отвечая на вопрос, существует ли риск снижения ставок по вкладам. По мнению Набиуллиной, многие путают сегодняшнюю ситуацию с пандемией, когда в силу санитарных ограничений люди откладывали потребление, поэтому накапливали сбережения. "У нас нет отложенного потребления. У нас доходы росли очень большими темпами, у нас росло потребление и продолжает расти и наращивать депозиты-сбережения", - подчеркнула глава ЦБ. Согласно данным ЦБ, средства физических лиц в российских банках в апреле 2025 года достигли рекордных 59,4 триллиона рублей. Еще в прошлом апреле их было чуть меньше 48 триллионов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/stavka-2023571575.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)