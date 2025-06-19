Рейтинг@Mail.ru
Никакого навеса депозитов в России нет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
11:37 19.06.2025 (обновлено: 15:47 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/nabiullina-2023843887.html
Никакого навеса депозитов в России нет, заявила Набиуллина
Никакого навеса депозитов в России нет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 19.06.2025
Никакого навеса депозитов в России нет, заявила Набиуллина
Деньги со вкладов при снижении ставок не хлынут на потребительский рынок, никакого "навеса" депозитов в России нет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:37:00+03:00
2025-06-19T15:47:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986210432_0:21:2939:1674_1920x0_80_0_0_d881c1fe18a1085065939375a05eed49.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Деньги со вкладов при снижении ставок не хлынут на потребительский рынок, никакого "навеса" депозитов в России нет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках ПМЭФ. "Нет никакого навеса депозитов, который только и ждет, что мы снизим ставку, и сейчас все хлынет на потребительский рынок", - сказала она на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов", отвечая на вопрос, существует ли риск снижения ставок по вкладам. По мнению Набиуллиной, многие путают сегодняшнюю ситуацию с пандемией, когда в силу санитарных ограничений люди откладывали потребление, поэтому накапливали сбережения. "У нас нет отложенного потребления. У нас доходы росли очень большими темпами, у нас росло потребление и продолжает расти и наращивать депозиты-сбережения", - подчеркнула глава ЦБ. Согласно данным ЦБ, средства физических лиц в российских банках в апреле 2025 года достигли рекордных 59,4 триллиона рублей. Еще в прошлом апреле их было чуть меньше 48 триллионов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/stavka-2023571575.html
https://ria.ru/20250619/zampred-2023783326.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986210432_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f1f5923883e2079d1c8ea59425c5bc78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Никакого навеса депозитов в России нет, заявила Набиуллина

Набиуллина: деньги со вкладов при снижении ставок не хлынут на рынок

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Деньги со вкладов при снижении ставок не хлынут на потребительский рынок, никакого "навеса" депозитов в России нет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках ПМЭФ.
"Нет никакого навеса депозитов, который только и ждет, что мы снизим ставку, и сейчас все хлынет на потребительский рынок", - сказала она на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов", отвечая на вопрос, существует ли риск снижения ставок по вкладам.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Госдума отклонила проект об ограничении права ЦБ повышать ключевую ставку
Вчера, 13:47
По мнению Набиуллиной, многие путают сегодняшнюю ситуацию с пандемией, когда в силу санитарных ограничений люди откладывали потребление, поэтому накапливали сбережения.
"У нас нет отложенного потребления. У нас доходы росли очень большими темпами, у нас росло потребление и продолжает расти и наращивать депозиты-сбережения", - подчеркнула глава ЦБ.
Согласно данным ЦБ, средства физических лиц в российских банках в апреле 2025 года достигли рекордных 59,4 триллиона рублей. Еще в прошлом апреле их было чуть меньше 48 триллионов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Зампред правления Сбербанка посоветовал копить деньги на вкладах
07:51
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала