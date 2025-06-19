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Набиуллина рассказала о замедлении инфляции в России - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:26 19.06.2025 (обновлено: 10:34 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/nabiullina-2023812588.html
Набиуллина рассказала о замедлении инфляции в России
Набиуллина рассказала о замедлении инфляции в России - РИА Новости, 19.06.2025
Набиуллина рассказала о замедлении инфляции в России
Инфляция в РФ замедляется быстрее ожиданий ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025
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пмэф-2025
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экономика
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Инфляция в РФ замедляется быстрее ожиданий ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ."Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции, она сейчас снижается и замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания - это должно происходить", - сказала Набиуллина на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов".Но ставки, по ее словам, будут оставаться привлекательными для сбережений, поскольку будут выше уровня инфляции. "Людям важно, чтобы ставки по депозитам сберегали", - объяснила она.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/nabiullina-2023800770.html
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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, эльвира набиуллина
ПМЭФ-2025, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала о замедлении инфляции в России

Набиуллина: инфляция в РФ замедляется быстрее ожиданий ЦБ

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Инфляция в РФ замедляется быстрее ожиданий ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ.
«
"Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции, она сейчас снижается и замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания - это должно происходить", - сказала Набиуллина на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов".
Но ставки, по ее словам, будут оставаться привлекательными для сбережений, поскольку будут выше уровня инфляции. "Людям важно, чтобы ставки по депозитам сберегали", - объяснила она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Набиуллина: российская экономика проходит период выхода из перегрева
09:30
 
ПМЭФ-2025Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
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