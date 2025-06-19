https://ria.ru/20250619/nabiullina-2023812588.html

Набиуллина рассказала о замедлении инфляции в России

Набиуллина рассказала о замедлении инфляции в России - РИА Новости, 19.06.2025

Набиуллина рассказала о замедлении инфляции в России

Инфляция в РФ замедляется быстрее ожиданий ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:26:00+03:00

2025-06-19T10:26:00+03:00

2025-06-19T10:34:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Инфляция в РФ замедляется быстрее ожиданий ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ."Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции, она сейчас снижается и замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания - это должно происходить", - сказала Набиуллина на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов".Но ставки, по ее словам, будут оставаться привлекательными для сбережений, поскольку будут выше уровня инфляции. "Людям важно, чтобы ставки по депозитам сберегали", - объяснила она.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/nabiullina-2023800770.html

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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, эльвира набиуллина