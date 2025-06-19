https://ria.ru/20250619/nabiullina-2023797929.html

Набиуллина призвала создать новую модель экономического роста

Набиуллина призвала создать новую модель экономического роста - РИА Новости, 19.06.2025

Набиуллина призвала создать новую модель экономического роста

Некоторые аспекты экономического роста России себя исчерпали, им нужно искать замену, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:19:00+03:00

2025-06-19T09:19:00+03:00

2025-06-19T10:38:00+03:00

россия

экономика

пмэф-2025

эльвира набиуллина

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Некоторые аспекты экономического роста России себя исчерпали, им нужно искать замену, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ."Сейчас, когда Максим Станиславович говорил об исчерпанности предыдущей модели экономического роста, я здесь с ним тоже согласна, <…> нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны. Нам надо думать о некоторой новой модели роста", — сказала она на сессии "Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов".Другие заявления Набиуллиной:"Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции, она сейчас снижается и замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания — это должно происходить".Предложение о новой модели роста экономики прокомментировал глава Минэкономразвития Максим Решетников:Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250614/rossija-2022759909.html

https://ria.ru/20250606/ekonomika-2021363984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Набиуллина и Решетников на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов" Набиуллина и Решетников на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов" 2025-06-19T09:19 true PT95M00S

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россия, экономика, эльвира набиуллина, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)