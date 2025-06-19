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Набиуллина призвала создать новую модель экономического роста - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:19 19.06.2025 (обновлено: 10:38 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/nabiullina-2023797929.html
Набиуллина призвала создать новую модель экономического роста
Набиуллина призвала создать новую модель экономического роста - РИА Новости, 19.06.2025
Набиуллина призвала создать новую модель экономического роста
Некоторые аспекты экономического роста России себя исчерпали, им нужно искать замену, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:19:00+03:00
2025-06-19T10:38:00+03:00
россия
экономика
пмэф-2025
эльвира набиуллина
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Некоторые аспекты экономического роста России себя исчерпали, им нужно искать замену, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ."Сейчас, когда Максим Станиславович говорил об исчерпанности предыдущей модели экономического роста, я здесь с ним тоже согласна, &lt;…&gt; нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны. Нам надо думать о некоторой новой модели роста", — сказала она на сессии "Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов".Другие заявления Набиуллиной:"Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции, она сейчас снижается и замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания — это должно происходить".Предложение о новой модели роста экономики прокомментировал глава Минэкономразвития Максим Решетников:Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250614/rossija-2022759909.html
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Набиуллина и Решетников на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов"
Набиуллина и Решетников на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов"
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россия, экономика, эльвира набиуллина, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, ПМЭФ-2025, Эльвира Набиуллина, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина призвала создать новую модель экономического роста

Набиуллина: некоторые аспекты экономического роста в РФ себя исчерпали

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Некоторые аспекты экономического роста России себя исчерпали, им нужно искать замену, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ.
"Сейчас, когда Максим Станиславович говорил об исчерпанности предыдущей модели экономического роста, я здесь с ним тоже согласна, <…> нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны. Нам надо думать о некоторой новой модели роста", — сказала она на сессии "Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов".
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Другие заявления Набиуллиной:
  • экономика сейчас проходит период выхода из перегрева;
  • низкая инфляция важна и для людей, и для бизнеса, ЦБ будет добиваться ее снижения до четырех процентов;
  • этот показатель замедляется быстрее ожиданий ЦБ:
«
"Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции, она сейчас снижается и замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания — это должно происходить".
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Задачи национального регулирования финансового рынка
Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ
  • ставки будут оставаться привлекательными для сбережений, поскольку будут выше уровня инфляции;
  • темпы роста кредитования будут замедляться, но рост продолжится.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Набиуллина назвала музыку, характеризующую ситуацию с инфляцией в России
6 июня, 16:22
Предложение о новой модели роста экономики прокомментировал глава Минэкономразвития Максим Решетников:
  • ее нужно модернизировать без революций;
  • важна преемственность, ведь не всегда кардинально новые решения работают;
  • в экономике по цифрам видно охлаждение, а по ощущениям бизнеса и индикаторам она на грани перехода в рецессию;
  • развитие ситуации зависит от решений властей.

В последнее время экономика показывает значительный рост: ВВП за последние два года рос более чем на четыре процента. По данным МВФ и расчетам РИА Новости, Россия в 2024-м вошла в пятерку стран по вкладу в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности, что позволило ей стать четвертой экономикой мира с рекордными 6,94 триллиона долларов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Вчера, 15:48
 
ПМЭФ-2025РоссияЭкономикаЭльвира НабиуллинаМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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