Набиуллина призвала создать новую модель экономического роста
Набиуллина: некоторые аспекты экономического роста в РФ себя исчерпали
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Некоторые аспекты экономического роста России себя исчерпали, им нужно искать замену, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ.
"Сейчас, когда Максим Станиславович говорил об исчерпанности предыдущей модели экономического роста, я здесь с ним тоже согласна, <…> нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны. Нам надо думать о некоторой новой модели роста", — сказала она на сессии "Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов".
Другие заявления Набиуллиной:
- экономика сейчас проходит период выхода из перегрева;
- низкая инфляция важна и для людей, и для бизнеса, ЦБ будет добиваться ее снижения до четырех процентов;
- этот показатель замедляется быстрее ожиданий ЦБ:
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"Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции, она сейчас снижается и замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания — это должно происходить".
- ставки будут оставаться привлекательными для сбережений, поскольку будут выше уровня инфляции;
- темпы роста кредитования будут замедляться, но рост продолжится.
Предложение о новой модели роста экономики прокомментировал глава Минэкономразвития Максим Решетников:
- ее нужно модернизировать без революций;
- важна преемственность, ведь не всегда кардинально новые решения работают;
- в экономике по цифрам видно охлаждение, а по ощущениям бизнеса и индикаторам она на грани перехода в рецессию;
- развитие ситуации зависит от решений властей.
В последнее время экономика показывает значительный рост: ВВП за последние два года рос более чем на четыре процента. По данным МВФ и расчетам РИА Новости, Россия в 2024-м вошла в пятерку стран по вкладу в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности, что позволило ей стать четвертой экономикой мира с рекордными 6,94 триллиона долларов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.