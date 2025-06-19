Макаров обсудил с Набиуллиной "инфляционные" музыкальные произведения
Макаров: Второй концерт Рахманинова лучше отражает ситуацию с инфляцией в России
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в разговоре с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной выразил мнение, что Второй концерт Рахманинова лучше отражает ситуацию с инфляцией в стране, чем Девятая симфония Бетховена, которую ранее упоминала глава регулятора.
"Вы сказали, что вы инфляцию сравнили с Девятой симфонией Бетховена. Если говорить о Бетховене, мне кажется, Пятая - она более драматично звучит, подходит больше... мне кажется, увертюра к "Эгмонту" Бетховена тоже бы очень подошла - там переход плавный идет, хотя мне больше нравится Второй концерт Рахманинова. Послушайте, и вы увидите, что ситуацию с инфляцией Второй концерт Рахманинова отражает лучше, чем Бетховен", - сказал Макаров на ПМЭФ на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов".
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"Давайте поговорим о музыке вместо ставки", - пошутила в ответ Набиуллина.
Она в июне назвала Девятую симфонию Бетховена музыкальным произведением, которое лучше всего отражает нынешнюю ситуацию с инфляцией в России. Музыка в этой симфонии начинается с почти шепота - едва слышной мелодии, как будто что-то великое еще только зреет. Потом - все больше инструментов, все громче, все шире, все увереннее и радостнее.
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