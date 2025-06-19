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Макаров обсудил с Набиуллиной "инфляционные" музыкальные произведения - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:50 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/muzyka-2023849527.html
Макаров обсудил с Набиуллиной "инфляционные" музыкальные произведения
Макаров обсудил с Набиуллиной "инфляционные" музыкальные произведения - РИА Новости, 19.06.2025
Макаров обсудил с Набиуллиной "инфляционные" музыкальные произведения
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в разговоре с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной выразил мнение, что Второй концерт Рахманинова РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:50:00+03:00
2025-06-19T11:50:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в разговоре с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной выразил мнение, что Второй концерт Рахманинова лучше отражает ситуацию с инфляцией в стране, чем Девятая симфония Бетховена, которую ранее упоминала глава регулятора. "Вы сказали, что вы инфляцию сравнили с Девятой симфонией Бетховена. Если говорить о Бетховене, мне кажется, Пятая - она более драматично звучит, подходит больше... мне кажется, увертюра к "Эгмонту" Бетховена тоже бы очень подошла - там переход плавный идет, хотя мне больше нравится Второй концерт Рахманинова. Послушайте, и вы увидите, что ситуацию с инфляцией Второй концерт Рахманинова отражает лучше, чем Бетховен", - сказал Макаров на ПМЭФ на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов". "Давайте поговорим о музыке вместо ставки", - пошутила в ответ Набиуллина. Она в июне назвала Девятую симфонию Бетховена музыкальным произведением, которое лучше всего отражает нынешнюю ситуацию с инфляцией в России. Музыка в этой симфонии начинается с почти шепота - едва слышной мелодии, как будто что-то великое еще только зреет. Потом - все больше инструментов, все громче, все шире, все увереннее и радостнее. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250520/nabiullina-2018015106.html
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россия, андрей макаров, эльвира набиуллина, госдума рф, экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Андрей Макаров, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Экономика
Макаров обсудил с Набиуллиной "инфляционные" музыкальные произведения

Макаров: Второй концерт Рахманинова лучше отражает ситуацию с инфляцией в России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в разговоре с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной выразил мнение, что Второй концерт Рахманинова лучше отражает ситуацию с инфляцией в стране, чем Девятая симфония Бетховена, которую ранее упоминала глава регулятора.
"Вы сказали, что вы инфляцию сравнили с Девятой симфонией Бетховена. Если говорить о Бетховене, мне кажется, Пятая - она более драматично звучит, подходит больше... мне кажется, увертюра к "Эгмонту" Бетховена тоже бы очень подошла - там переход плавный идет, хотя мне больше нравится Второй концерт Рахманинова. Послушайте, и вы увидите, что ситуацию с инфляцией Второй концерт Рахманинова отражает лучше, чем Бетховен", - сказал Макаров на ПМЭФ на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов".
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"Давайте поговорим о музыке вместо ставки", - пошутила в ответ Набиуллина.
Она в июне назвала Девятую симфонию Бетховена музыкальным произведением, которое лучше всего отражает нынешнюю ситуацию с инфляцией в России. Музыка в этой симфонии начинается с почти шепота - едва слышной мелодии, как будто что-то великое еще только зреет. Потом - все больше инструментов, все громче, все шире, все увереннее и радостнее.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РоссияАндрей МакаровЭльвира НабиуллинаГосдума РФЭкономика
 
 
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