https://ria.ru/20250619/muzyka-2023849527.html

Макаров обсудил с Набиуллиной "инфляционные" музыкальные произведения

Макаров обсудил с Набиуллиной "инфляционные" музыкальные произведения - РИА Новости, 19.06.2025

Макаров обсудил с Набиуллиной "инфляционные" музыкальные произведения

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в разговоре с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной выразил мнение, что Второй концерт Рахманинова РИА Новости, 19.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в разговоре с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной выразил мнение, что Второй концерт Рахманинова лучше отражает ситуацию с инфляцией в стране, чем Девятая симфония Бетховена, которую ранее упоминала глава регулятора. "Вы сказали, что вы инфляцию сравнили с Девятой симфонией Бетховена. Если говорить о Бетховене, мне кажется, Пятая - она более драматично звучит, подходит больше... мне кажется, увертюра к "Эгмонту" Бетховена тоже бы очень подошла - там переход плавный идет, хотя мне больше нравится Второй концерт Рахманинова. Послушайте, и вы увидите, что ситуацию с инфляцией Второй концерт Рахманинова отражает лучше, чем Бетховен", - сказал Макаров на ПМЭФ на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов". "Давайте поговорим о музыке вместо ставки", - пошутила в ответ Набиуллина. Она в июне назвала Девятую симфонию Бетховена музыкальным произведением, которое лучше всего отражает нынешнюю ситуацию с инфляцией в России. Музыка в этой симфонии начинается с почти шепота - едва слышной мелодии, как будто что-то великое еще только зреет. Потом - все больше инструментов, все громче, все шире, все увереннее и радостнее. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250520/nabiullina-2018015106.html

https://ria.ru/20250619/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, андрей макаров, эльвира набиуллина, госдума рф, экономика