https://ria.ru/20250619/murmansk-2023924379.html

Капремонт 6 школ провели в Мурманске за 3 года, построено 2 детсада и лицей

Капремонт 6 школ провели в Мурманске за 3 года, построено 2 детсада и лицей - РИА Новости, 19.06.2025

Капремонт 6 школ провели в Мурманске за 3 года, построено 2 детсада и лицей

В Мурманске за последние три года в рамках проекта "Демография" было построено два здания детских садов, кроме того, впервые за 30 лет построена школа, где... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:58:00+03:00

2025-06-19T14:58:00+03:00

2025-06-19T14:58:00+03:00

мурманская область

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мурманская область

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МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. В Мурманске за последние три года в рамках проекта "Демография" было построено два здания детских садов, кроме того, впервые за 30 лет построена школа, где будет открыт Губернаторский лицей, капитальные ремонты прошли в шести школах, сообщил глава Мурманска Юрий Сердечкин. В четверг Сердечкин выступил на заседании совета депутатов Мурманска, представил доклад о работе в 2024 году и реализуемых проектах в 2025 году. Также он подвел итоги трехлетней работы в должности сначала главы администрации, а затем главы города Мурманска. "В рамках нацпроекта "Демография" в городе Мурманске в 2022 году закончено строительство двух новых зданий детских садов на 276 мест. Впервые за 30 лет в Мурманске построена школа на улице Советской на 500 мест, с 1 сентября 2025 года в ней откроет свои двери Губернаторский лицей", - сообщил Сердечкин. Он также отметил, что за три года капитальные ремонты прошли в шести школах города Мурманска. В 2025 году в рамках реализации нацпроекта "Молодежь и дети" – капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций: гимназии города № 3 и № 5, лицей № 2 и прогимназия № 61. В рамках нацпроекта "Семья" ведется модернизация еще 2 детских садов (МБДОУ №№ 58 и 87). Кроме того, за четыре года по проекту "Арктическая школа", который реализуется по губернаторскому плану "На Севере – жить!", появились 66 современных пространств в школах и детских садах города.

https://ria.ru/20250619/serdechkin-2023923389.html

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