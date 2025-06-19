https://ria.ru/20250619/murmansk-2023903709.html

Почти 30 тыс кв м аварийного жилья расселили в Мурманске за 3 года

Почти 30 тыс кв м аварийного жилья расселили в Мурманске за 3 года - РИА Новости, 19.06.2025

Почти 30 тыс кв м аварийного жилья расселили в Мурманске за 3 года

Порядка 1,8 тысячи человек расселены из ветхого и аварийного жилья на общей площади почти 30 тысяч квадратных метров в Мурманске за последние три года, в этом... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:11:00+03:00

2025-06-19T14:11:00+03:00

2025-06-19T14:11:00+03:00

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МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. Порядка 1,8 тысячи человек расселены из ветхого и аварийного жилья на общей площади почти 30 тысяч квадратных метров в Мурманске за последние три года, в этом году планируется расселить еще более 1,4 тысячи человек, сообщил глава Мурманска Юрий Сердечкин. В четверг Сердечкин выступил на заседании совета депутатов Мурманска, представил доклад о работе в 2024 году и реализуемых проектах в 2025 году. Также он подвел итоги трехлетней работы в должности сначала главы администрации, а затем главы города Мурманска. "Мы провели масштабную перезагрузку жилищного строительного комплекса. За три года из аварийного жилфонда расселено 1,8 тысячи человек из 852 жилых помещений общей площадью более 29 тысяч квадратных метров", - сказал Сердечкин. Он отметил, что на 2025 год запланировано расселить еще свыше 1,4 тысячи человек из 632 жилых помещений общей площадью более 20 тысяч квадратных метров, из которых 509 жилых помещений планируется предоставить в строящихся жилых домах в Мурманске. Этих и многих других результатов удалось добиться в том числе благодаря реализации губернаторскому плану "На Севере – жить!", отметил глава города. Глава Мурманска рассказал, что в 2024 году введены в эксплуатацию жилые дома по улицам Бондарной, Успенского, Академика Павлова. Общая площадь построенных домов составила более 10 тысяч квадратных метров. В феврале 2025 году введен в эксплуатацию жилой дом на улице Полярные Зори жилой площадью более двух тысяч квадратных метров. Впереди ввод еще четырех жилых домов в разных районах Мурманска. Что касается сноса аварийных домов, то в прошлом году снесено рекордное их количество - 31 дом (всего за последние пять лет в областном центре снесли 28 домов). Работа продолжается, в 2025 году будут снесены еще 12 аварийных домов.

https://ria.ru/20250618/chibis-2023709815.html

https://ria.ru/20250618/pmef-2023571174.html

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мурманск, мурманская область, жилье