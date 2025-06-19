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Развитие МТУ важно для системы портов Арктического бассейна

Развитие МТУ важно для системы портов Арктического бассейна - РИА Новости, 19.06.2025

Развитие МТУ важно для системы портов Арктического бассейна

Поручение президента ФР Владимира Путина по развитию Мурманского транспортного узла играет важную роль для всей системы портов Арктического бассейна и позволит... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T20:29:00+03:00

2025-06-19T20:29:00+03:00

2025-06-19T20:29:00+03:00

мурманская область

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. Поручение президента ФР Владимира Путина по развитию Мурманского транспортного узла играет важную роль для всей системы портов Арктического бассейна и позволит превратить Мурманскую область в мощный мультимодальный транспортный хаб Трансарктического коридора, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на ПМЭФ-2025. Новые маршруты международной торговли обсуждались на профильной сессии ПМЭФ. Губернатор Мурманской области подчеркнул, что на Международном арктическом форуме президент России Владимир Путин дал прямое поручение по развитию Мурманского транспортного узла – одного из ключевых узлов Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора (ТТК). "Детальные поручения главы государства позволяют каждому арктическому региону решать свои задачи, не конкурировать, а совместно развивать Арктику. Крайне важна тема транспорта, раскачки Трансарктического коридора – это глобальный для страны стратегический проект, который обеспечит национальную безопасность, развитие северных территорий", - сказал Чибис. По его мнению, важно сделать ТТК выгодным для участников, удобным и безопасным, с быстрой доставкой груза, создать современную портовую, логистическую инфраструктуру на всем пути следования. При верных подходах и инвестициях возможно привлечь частный капитал. Глава региона напомнил, что Мурманск – опорный порт для ТТК, ворота Севморпути, лидер по грузообороту в Арктическом бассейне: на него приходится более половины общего объема перевалки в АЗРФ. Незамерзающий, с глубоководными причалами до 15 метров, он может круглогодично принимать крупнотоннажные суда, обеспечивает прямой выход в Мировой океан. Мурманский транспортный узел – якорный проект для Трансарктического коридора. "Развитие МТУ крайне важно для всей системы портов в Арктическом бассейне… Эта работа позволит превратить Мурманскую область в мощный мультимодальный транспортный хаб", - отметил Чибис, добавив, что в 2023 году было запущено рабочее движение по новой ветке железной дороги, в марте этого года президент дал старт работе порта "Лавна" – первого, построенного по портовой концессии в стране. Глава региона напомнил, что в следующем году прогнозируемая провозная способность составит 45 миллионов тонн по железной дороге. Президент поручил в не менее, чем в три раза увеличить провозную способность и мощность МТУ за счет строительства новых терминалов и расширения железнодорожных переходов. "Все это позволит Мурманску стать мощнейшим логистическим хабом на трассе ТТК и даст серьезные возможности для грузоотправителей и получателей", – сообщил губернатор. Чибис отметил растущий интерес к Мурманской области в сфере контейнерных перевозок, переориентацию транзитных грузов из других стран и пригласил представителей компаний к сотрудничеству. Так, регион планирует реализовывать совместный проект по перевалке контейнеров с Fesco, а также готовится к тестовому заходу судна китайской компании NewNew Shipping Line. Модернизация портовых и транспортных мощностей положительно скажется и на уровне комфорта северян, сообщил губернатор. "Для жителей расширение портовых мощностей на западном берегу Кольского залива позволит перенести перевалку угля туда, а на его месте – в Мурманском морском торговом порту – сделать контейнерную перевалку. Все это в практической стадии", – отметил Чибис.

https://ria.ru/20250619/pmef-2024039423.html

https://ria.ru/20250619/murmansk-2023924379.html

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мурманская область, андрей чибис