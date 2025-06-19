https://ria.ru/20250619/mts--2023853230.html

"МТС банк" стал партнером НСПК в разработке технологии оплаты колонкой

"МТС банк" стал партнером НСПК в разработке технологии оплаты колонкой - РИА Новости, 19.06.2025

"МТС банк" стал партнером НСПК в разработке технологии оплаты колонкой

"МТС банк" в партнёрстве с Национальной системой платежных карт (НСПК) на ПМЭФ представил прототип технологии оплаты "умной" колонкой через Систему быстрых... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:01:00+03:00

2025-06-19T12:01:00+03:00

2025-06-19T12:01:00+03:00

пмэф-2025

мтс

экономика

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003217454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8f310d41454319dec3db91cbf000c8f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. "МТС банк" в партнёрстве с Национальной системой платежных карт (НСПК) на ПМЭФ представил прототип технологии оплаты "умной" колонкой через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в пресс-релизе банка. "ПАО "МТС-Банк" стало первым банком-партнером Национальной системы платежных карт (НСПК) в пилотном проекте оплаты счетов через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью "умной" колонки. Компании презентовали прототип технологии на площадке ПМЭФ-2025", - сообщается в релизе. Отмечается, что проект реализует оплату с помощью голосовой команды: "умная" колонка самостоятельно запросит данные по счетам и выполнит операцию. Для этого необходимо заранее привязать банковский счет к устройству через мобильный платежный сервис, утоняется в релизе. В качестве примера участникам презентации показали процесс оплаты услуг мобильной связи с помощью колонки. "Сейчас технология находится на стадии прототипа, но в перспективе список доступных сервисов планируется расширить: пользователи смогут совершить платеж за коммунальные услуги, электроэнергию, детский сад и прочие счета", - говорится в материалах. "Банк принял участие в технической реализации проекта", - уточнил председатель правления кредитной организации Эдуард Иссопов, его слова приводятся в релизе. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250604/mts-2020822485.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мтс, экономика, технологии