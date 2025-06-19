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"МТС банк" стал партнером НСПК в разработке технологии оплаты колонкой - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:01 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/mts--2023853230.html
"МТС банк" стал партнером НСПК в разработке технологии оплаты колонкой
"МТС банк" стал партнером НСПК в разработке технологии оплаты колонкой - РИА Новости, 19.06.2025
"МТС банк" стал партнером НСПК в разработке технологии оплаты колонкой
"МТС банк" в партнёрстве с Национальной системой платежных карт (НСПК) на ПМЭФ представил прототип технологии оплаты "умной" колонкой через Систему быстрых... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:01:00+03:00
2025-06-19T12:01:00+03:00
пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. "МТС банк" в партнёрстве с Национальной системой платежных карт (НСПК) на ПМЭФ представил прототип технологии оплаты "умной" колонкой через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в пресс-релизе банка. "ПАО "МТС-Банк" стало первым банком-партнером Национальной системы платежных карт (НСПК) в пилотном проекте оплаты счетов через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью "умной" колонки. Компании презентовали прототип технологии на площадке ПМЭФ-2025", - сообщается в релизе. Отмечается, что проект реализует оплату с помощью голосовой команды: "умная" колонка самостоятельно запросит данные по счетам и выполнит операцию. Для этого необходимо заранее привязать банковский счет к устройству через мобильный платежный сервис, утоняется в релизе. В качестве примера участникам презентации показали процесс оплаты услуг мобильной связи с помощью колонки. "Сейчас технология находится на стадии прототипа, но в перспективе список доступных сервисов планируется расширить: пользователи смогут совершить платеж за коммунальные услуги, электроэнергию, детский сад и прочие счета", - говорится в материалах. "Банк принял участие в технической реализации проекта", - уточнил председатель правления кредитной организации Эдуард Иссопов, его слова приводятся в релизе. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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мтс, экономика, технологии
ПМЭФ-2025, МТС, Экономика, Технологии
"МТС банк" стал партнером НСПК в разработке технологии оплаты колонкой

"МТС банк" стал партнером НСПК в разработке технологии оплаты умной колонкой

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкРабота офиса МТС-Банка
Работа офиса МТС-Банка - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Работа офиса МТС-Банка. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. "МТС банк" в партнёрстве с Национальной системой платежных карт (НСПК) на ПМЭФ представил прототип технологии оплаты "умной" колонкой через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в пресс-релизе банка.
«
"ПАО "МТС-Банк" стало первым банком-партнером Национальной системы платежных карт (НСПК) в пилотном проекте оплаты счетов через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью "умной" колонки. Компании презентовали прототип технологии на площадке ПМЭФ-2025", - сообщается в релизе.
Отмечается, что проект реализует оплату с помощью голосовой команды: "умная" колонка самостоятельно запросит данные по счетам и выполнит операцию. Для этого необходимо заранее привязать банковский счет к устройству через мобильный платежный сервис, утоняется в релизе.
В качестве примера участникам презентации показали процесс оплаты услуг мобильной связи с помощью колонки.
«
"Сейчас технология находится на стадии прототипа, но в перспективе список доступных сервисов планируется расширить: пользователи смогут совершить платеж за коммунальные услуги, электроэнергию, детский сад и прочие счета", - говорится в материалах.
"Банк принял участие в технической реализации проекта", - уточнил председатель правления кредитной организации Эдуард Иссопов, его слова приводятся в релизе.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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