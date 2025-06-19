https://ria.ru/20250619/mosprom-2023832013.html

Гарбузов рассказал о подборе кадров в промышленность в Москве

Гарбузов рассказал о подборе кадров в промышленность в Москве - РИА Новости, 19.06.2025

Гарбузов рассказал о подборе кадров в промышленность в Москве

Москва привлекает в промышленность высококвалифицированные кадры, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:17:00+03:00

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москва

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Москва привлекает в промышленность высококвалифицированные кадры, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. "В промышленности растет и средняя заработная плата. Безусловно, она варьируется от отрасли, но в Москве есть определенный уровень заработной платы, который необходимо обеспечить производством, чтобы привлечь высокотехнологические кадры. Есть отрасли, где студенты могут устроиться на зарплату в разы больше, чем в любой другой сфере, потому что это наукоемкая отрасль с необходимостью привлечения квалифицированных кадров", - рассказал Гарбузов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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москва, экономика, анатолий гарбузов