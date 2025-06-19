https://ria.ru/20250619/moskva-2023905595.html

Правительство столицы будет сотрудничать с Radisson в рамках федпроекта

Правительство столицы будет сотрудничать с Radisson в рамках федпроекта - РИА Новости, 19.06.2025

Правительство столицы будет сотрудничать с Radisson в рамках федпроекта

Столичное правительство на полях ПМЭФ-2025 подписало соглашение Radisson Collection Hotel, Moscow, об участии в федеральном проекте "Производительность труда";... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:51:00+03:00

2025-06-19T16:51:00+03:00

2025-06-19T17:38:00+03:00

пмэф-2025

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Столичное правительство на полях ПМЭФ-2025 подписало соглашение Radisson Collection Hotel, Moscow, об участии в федеральном проекте "Производительность труда"; это третий московский представитель данной сети отелей, вошедший в проект, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития (ДЭПР) города.Подпись под документом от имени московского правительства поставила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Заммэра отметила, что столица активно поддерживает бизнес из отрасли гостеприимства. Город, в том числе, использует возможности федпроекта."Участие в проекте Radisson Collection Hotel, Moscow, демонстрирует востребованность бережливых технологий в отрасли. С начала 2025 года к проекту присоединились пять компаний сферы туризма, большинство из них – отели. Адаптированные методики для гостиничного и туристического сектора доказали свою эффективность: они позволяют не только оптимизировать операционные процессы, но и системно повышать квалификацию сотрудников", - привели в пресс-службе ДЭПР слова Багреевой.Багреева добавила, что участие в проекте создает мультипликативный эффект. Так, растет качество сервиса, повышается экономическая эффективность компаний и другое.Два московских объекта сети Radisson в 2024 году завершили пилотную фазу проекта. Radisson Blu Leninsky оптимизировал процесс приготовления и подачи горячих блюд а-ля карт в ресторане. В гостинице были сокращены затраты с помощью пересмотра логистики доставки и сокращения объемов поставки скоропортящихся продуктов. В отеле Radisson Blu Belorusskaya была усовершенствована работа ресторанной службы. В рамках проекта в отеле было обновлено меню, исключили блюда, которые не пользовались спросом, а еще был проведен анализ поставщиков. С помощью этих мер у предприятия на 16% выросла скорость обслуживания каждого гостя.Как рассказал генменеджер Radisson Collection Hotel Станислав Кондов, для сети интересно участие в федеральном проекте. Практический опыт других объектов уже показал свою эффективность."Мы увидели реальные примеры оптимизации рабочих процессов и сокращения затрат. Наш отель уже соответствует высоким стандартам, но мы хотим знать, как еще мы можем улучшить наши процессы. Для пилотного этапа мы выбрали процесс регистрации гостей отеля. Надеемся, что мы получим высокие показатели от участия", – подчеркнул генеральный менеджер.В течение двух лет (в 2022–2024 годах) на территории столицы за счет средств городского бюджета был реализован нацпроект "Производительность труда". По словам мэра города Сергея Собянина, участвовали в проекте 419 компаний (включая примерно 25% крупных и средних промышленных компаний города). С текущего года столичные предприятия продолжают повышать производительность труда в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" (федеральный проект "Производительность труда"). Федеральный проект реализуется в Москве за счет средств городского бюджета. Заявки на участие принимаются на сайте Регионального центра компетенций Москвы.Ранее Багреева сообщала, что столица показывает стабильный рост экономики по всем главным показателям, а также удерживает позиции в топ-3 крупнейших городских экономик мира. По ее словам, создание комфортных условий для бизнеса – приоритет столичного правительства, а с помощью оценки регулирующего воздействия (ОРВ) создается инфраструктура для диалога бизнеса и власти, формируется культура принятия госрешений с учетом обратной связи.

https://ria.ru/20250617/bagreeva-2023169547.html

https://ria.ru/20250605/bagreeva-2020962124.html

https://ria.ru/20250604/goroda-2020830242.html

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экономика, москва, мария багреева, сергей собянин