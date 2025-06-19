https://ria.ru/20250619/moskva-2023903427.html

Правительство столицы будет сотрудничать с "Шоколадницей" по федпроекту

Правительство столицы будет сотрудничать с "Шоколадницей" по федпроекту - РИА Новости, 19.06.2025

Правительство столицы будет сотрудничать с "Шоколадницей" по федпроекту

Столичное правительство на полях ПМЭФ-2025 подписало соглашение с сетью кофеен "Шоколадница" об участии в федпроекте "Производительность труда", сообщает... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:50:00+03:00

2025-06-19T16:50:00+03:00

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пмэф-2025

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Столичное правительство на полях ПМЭФ-2025 подписало соглашение с сетью кофеен "Шоколадница" об участии в федпроекте "Производительность труда", сообщает пресс-служба городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР).От правительства города свою подпись в документе поставила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Федеральный проект "Производительность труда" расширяет перечень участников: к нему присоединилась группа компаний "Шоколадница". В рамках проекта компания сможет внедрить современные методы оптимизации бизнес-процессов при поддержке экспертов Регионального центра компетенций Москвы. Участие в проекте позволит сети повысить эффективность ключевых операционных процессов, включая управление закупками, логистику и стандарты обслуживания, что в перспективе повысит производительность и качество услуг во всех кофейнях сети", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.После подписания соглашения стороны уделят внимание обучению сотрудников методикам бережливого производства. Затем команда сети будет самостоятельно тиражировать свой опыт, полученный в рамках проекта, на ведение бизнеса.Как отметил исполнительный директор по производству ГК "Шоколадница" Павел Перов, федеральный проект соответствует стратегическим целям развития сети."Мы рассматриваем внедрение принципов бережливого производства. Это возможность для повышения операционной эффективности как собственного пищевого производства, так и розничной сети кофеен. "Шоколадница" готова к продуктивной работе с экспертами проекта и последующему применению инструментов бережливого производства", - отметил он.Перов добавил, что с помощью полученного опыта будет усилено конкурентное преимущество сети в сферах производства и продаж.В 2022–2024 годах на территории столицы за счет бюджета города был реализован нацпроект "Производительность труда". По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в проекте участвовали 419 предприятий (включая примерно 25% крупных и средних промышленных компаний города).С текущего года столичные предприятия повышают эффективность производства в рамках федерального проекта "Производительность труда", входящего в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". Финансирование осуществляется за счет средств городского бюджета. Заявки на участие принимаются на сайте Регионального центра компетенций Москвы.Ранее Багреева отметила, что Москва показывает стабильный рост экономики по всем главным показателям, а также удерживает позиции в топ-3 крупнейших городских экономик мира; создание комфортных условий для бизнеса – приоритет столичного правительства.

https://ria.ru/20250617/bagreeva-2023169547.html

https://ria.ru/20250610/bagreeva-2021855366.html

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экономика, технологии, москва, мария багреева, сергей собянин