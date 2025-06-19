Рейтинг@Mail.ru
Правительство столицы будет сотрудничать с "Шоколадницей" по федпроекту - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
16:50 19.06.2025 (обновлено: 16:51 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/moskva-2023903427.html
Правительство столицы будет сотрудничать с "Шоколадницей" по федпроекту
Правительство столицы будет сотрудничать с "Шоколадницей" по федпроекту - РИА Новости, 19.06.2025
Правительство столицы будет сотрудничать с "Шоколадницей" по федпроекту
Столичное правительство на полях ПМЭФ-2025 подписало соглашение с сетью кофеен "Шоколадница" об участии в федпроекте "Производительность труда", сообщает... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:50:00+03:00
2025-06-19T16:51:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
москва
мария багреева
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023962980_0:256:3000:1944_1920x0_80_0_0_bb89fd24c63964b79d2fc3a5d488e9f6.jpg
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Столичное правительство на полях ПМЭФ-2025 подписало соглашение с сетью кофеен "Шоколадница" об участии в федпроекте "Производительность труда", сообщает пресс-служба городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР).От правительства города свою подпись в документе поставила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Федеральный проект "Производительность труда" расширяет перечень участников: к нему присоединилась группа компаний "Шоколадница". В рамках проекта компания сможет внедрить современные методы оптимизации бизнес-процессов при поддержке экспертов Регионального центра компетенций Москвы. Участие в проекте позволит сети повысить эффективность ключевых операционных процессов, включая управление закупками, логистику и стандарты обслуживания, что в перспективе повысит производительность и качество услуг во всех кофейнях сети", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.После подписания соглашения стороны уделят внимание обучению сотрудников методикам бережливого производства. Затем команда сети будет самостоятельно тиражировать свой опыт, полученный в рамках проекта, на ведение бизнеса.Как отметил исполнительный директор по производству ГК "Шоколадница" Павел Перов, федеральный проект соответствует стратегическим целям развития сети."Мы рассматриваем внедрение принципов бережливого производства. Это возможность для повышения операционной эффективности как собственного пищевого производства, так и розничной сети кофеен. "Шоколадница" готова к продуктивной работе с экспертами проекта и последующему применению инструментов бережливого производства", - отметил он.Перов добавил, что с помощью полученного опыта будет усилено конкурентное преимущество сети в сферах производства и продаж.В 2022–2024 годах на территории столицы за счет бюджета города был реализован нацпроект "Производительность труда". По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в проекте участвовали 419 предприятий (включая примерно 25% крупных и средних промышленных компаний города).С текущего года столичные предприятия повышают эффективность производства в рамках федерального проекта "Производительность труда", входящего в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". Финансирование осуществляется за счет средств городского бюджета. Заявки на участие принимаются на сайте Регионального центра компетенций Москвы.Ранее Багреева отметила, что Москва показывает стабильный рост экономики по всем главным показателям, а также удерживает позиции в топ-3 крупнейших городских экономик мира; создание комфортных условий для бизнеса – приоритет столичного правительства.
https://ria.ru/20250617/bagreeva-2023169547.html
https://ria.ru/20250610/bagreeva-2021855366.html
https://ria.ru/20250605/bagreeva-2020962124.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023962980_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63de4ea336228d560ad41d5f32f6a940.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, москва, мария багреева, сергей собянин
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Москва, Мария Багреева, Сергей Собянин
Правительство столицы будет сотрудничать с "Шоколадницей" по федпроекту

Москва подписала соглашение с "Шоколадницей" об участии в федеральном проекте

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на подписании соглашений
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на подписании соглашений - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на подписании соглашений
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Столичное правительство на полях ПМЭФ-2025 подписало соглашение с сетью кофеен "Шоколадница" об участии в федпроекте "Производительность труда", сообщает пресс-служба городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР).
От правительства города свою подпись в документе поставила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Заместитель мэра Москвы руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Снижение доли свободных офисных площадей зафиксировано в столице
17 июня, 09:00
"Федеральный проект "Производительность труда" расширяет перечень участников: к нему присоединилась группа компаний "Шоколадница". В рамках проекта компания сможет внедрить современные методы оптимизации бизнес-процессов при поддержке экспертов Регионального центра компетенций Москвы. Участие в проекте позволит сети повысить эффективность ключевых операционных процессов, включая управление закупками, логистику и стандарты обслуживания, что в перспективе повысит производительность и качество услуг во всех кофейнях сети", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.
После подписания соглашения стороны уделят внимание обучению сотрудников методикам бережливого производства. Затем команда сети будет самостоятельно тиражировать свой опыт, полученный в рамках проекта, на ведение бизнеса.
Как отметил исполнительный директор по производству ГК "Шоколадница" Павел Перов, федеральный проект соответствует стратегическим целям развития сети.
"Мы рассматриваем внедрение принципов бережливого производства. Это возможность для повышения операционной эффективности как собственного пищевого производства, так и розничной сети кофеен. "Шоколадница" готова к продуктивной работе с экспертами проекта и последующему применению инструментов бережливого производства", - отметил он.
Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Свыше 8 тыс объектов коммерческой недвижимости Москвы реализовали на торгах
10 июня, 09:15
Перов добавил, что с помощью полученного опыта будет усилено конкурентное преимущество сети в сферах производства и продаж.
В 2022–2024 годах на территории столицы за счет бюджета города был реализован нацпроект "Производительность труда". По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в проекте участвовали 419 предприятий (включая примерно 25% крупных и средних промышленных компаний города).
С текущего года столичные предприятия повышают эффективность производства в рамках федерального проекта "Производительность труда", входящего в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". Финансирование осуществляется за счет средств городского бюджета. Заявки на участие принимаются на сайте Регионального центра компетенций Москвы.
Ранее Багреева отметила, что Москва показывает стабильный рост экономики по всем главным показателям, а также удерживает позиции в топ-3 крупнейших городских экономик мира; создание комфортных условий для бизнеса – приоритет столичного правительства.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Бот Портала поставщиков помог сэкономить заказчикам более 11 млрд рублей
5 июня, 09:15
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииМоскваМария БагрееваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала