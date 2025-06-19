https://ria.ru/20250619/moskva-2023899219.html

Столица и НИИ ж/д транспорта буду сотрудничать в рамках федпроекта

Столица и НИИ ж/д транспорта буду сотрудничать в рамках федпроекта - РИА Новости, 19.06.2025

Столица и НИИ ж/д транспорта буду сотрудничать в рамках федпроекта

Столичное правительства в рамках ПМЭФ-2025 подписало соглашение с Научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта (АО "ВНИИЖТ") об участии в... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:50:00+03:00

2025-06-19T16:50:00+03:00

2025-06-19T16:50:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Столичное правительства в рамках ПМЭФ-2025 подписало соглашение с Научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта (АО "ВНИИЖТ") об участии в федпроекте "Производительность труда", сообщает пресс-служба городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР).Документ от столичного правительства подписала заммэра города, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Она напомнила, что столица является крупным центр научных исследований и разработок на территории России."Федеральный проект "Производительность труда" стал одной из эффективных мер поддержки этой важной для экономики Москвы отрасли. Благодаря участию в проекте столичные компании сферы НИОКР смогли открыть дополнительные возможности для повышения эффективности научно-исследовательской деятельности и оптимизировать весь цикл работ – от исследований до внедрения инноваций. К проекту уже присоединилось 22 научно-исследовательские компании Москвы, которые завершили работы на пилотном этапе", - отметила Багреева, ее слова привели в пресс-службе городского ДЭПР.Заммэра добавила, что результат этой работы – рост объема выполняемых работ, ускорение ключевых процессов и сокращение потерь, возникающие из-за нарушения сроков реализации проектов.Багреева подчеркнула, что совокупный экономический эффект предприятий отрасли НИОКР от участия в проекте превысил 660 миллионов рублей.Уточняется, что активную фазу данного проекта будут реализовывать от четырех месяцев до полугода. Специалисты Регионального центра компетенции столицы выполняют диагностику одного из ключевых бизнес-процессов и выявляют причины потерь и неэффективности, готовят и внедряют предложения по улучшениям на этом участке, а также разрабатывают план тиражирования полученных результатов на другие процессы предприятия.Также программа состоит из подготовки инструкторов бережливого производства и обучения линейного персонала компании. После этого - в течение 2,5 лет - компания тиражирует полученные знания и опыт на другие процессы.Как отметил заместитель гендиректора по инжинирингу, внедрению и развитию технологий АО "ВНИИЖТ" Евгений Шишков, предприятие высоко оценило возможность сотрудничества с профессиональными экспертами РЦК Москвы."Успешный опыт других предприятий доказал эффективность проекта, и поэтому мы уверены, что внедрение бережливых технологий позволит и нам оптимизировать ключевые научно-производственные процессы", – подчеркнул Шишков.В 2022–2024 годах на территории столицы за счет бюджета Москвы был реализован нацпроект "Производительность труда". По словам мэра города Сергея Собянина, в нем участвовали 419 предприятий (включая примерно 25% крупных и средних промышленных компаний столицы). С этого года столичные предприятия продолжают повышать производительность труда в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" (федеральный проект "Производительность труда"). Федеральный проект реализуется в столице за счет средств городского бюджета. Заявки на участие принимаются на сайте Регионального центра компетенций Москвы.Ранее Багреева сообщала, что за первые три месяца текущего года столичные заказчики заключили с региональными поставщиками почти 28 тысяч контрактов, их сумма оценивается в 114,2 миллиарда рублей в рамках 44-ФЗ.

https://ria.ru/20250605/bagreeva-2020962124.html

https://ria.ru/20250529/bagreeva-2019825447.html

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экономика, технологии, москва, россия, мария багреева, сергей собянин