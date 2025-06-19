https://ria.ru/20250619/moskva-2023897085.html

Правительство Москвы будет сотрудничать с компанией "Аквариус"

Правительство Москвы будет сотрудничать с компанией "Аквариус" - РИА Новости, 19.06.2025

Правительство Москвы будет сотрудничать с компанией "Аквариус"

Столичное правительство в рамках ПМЭФ-2025 заключило соглашение с производителем компьютерной техники "Аквариус" об участии в федпроекте "Производительность... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:49:00+03:00

2025-06-19T16:49:00+03:00

2025-06-19T16:49:00+03:00

пмэф-2025

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Столичное правительство в рамках ПМЭФ-2025 заключило соглашение с производителем компьютерной техники "Аквариус" об участии в федпроекте "Производительность труда", сообщает пресс-служба городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР).Документ от столичного правительства подписала заммэра города, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Присоединение высокотехнологичных предприятий, таких как "Аквариус", подтверждает высокую заинтересованность бизнеса в проекте "Производительность труда". Внедрение инструментов бережливого производства позволяет компаниям не только снижать издержки и оптимизировать производственные процессы, но и значительно укреплять свои позиции на рынке технологий. К проекту в Москве присоединились 36 инновационных предприятий, большинство из них – 31 компания – уже завершили активную фазу проекта", - цитирует пресс-служба ДЭПР Багрееву.Она добавила, что с помощью инструментов бережливого производства инновационные предприятия ускорили производственные процессы в среднем на 37%. Кроме того, по ее словам, выросло производство товаров на 56%."Их совокупный экономический эффект от участия в федпроекте превысил два миллиарда рублей", – отметила заммэра.Группа компаний "Аквариус" входит в перечень системообразующих организаций радиоэлектронной промышленности. Она обеспечивает полный производственный цикл – от печати плат и монтажа компонентов до сборки и тестирования готовых изделий, поставляет высокотехнологичное оборудование, а также реализует ИТ-проекты по всей стране.Председатель Совета директоров группы компаний Алексей Калинин отметил, что для предприятия участие в этом проекте является большим шагом к росту."Мы рассматриваем бережливое производство как инструмент для повышения эффективности, технологичности и устойчивости наших процессов. Это особенно актуально для опережающего развития радиоэлектроники, создания конкурентных преимуществ, в том числе на мировом рынке", – подчеркнул председатель.В рамках реализации указанного проекта в планах предприятия оптимизировать производственный процесс сборки компьютерной техники. Эксперты Федерального центра компетенций помогут специалистам предприятия ввести инструменты бережливого производства, повышающие эффективность бизнес-процессов, а также снизить издержки, увеличить производство товаров без привлечения дополнительных ресурсов. После завершения пилотного потока компания будет самостоятельно тиражировать полученный опыт.В 2022–2024 годах на территории столицы за счет бюджета Москвы был реализован нацпроект "Производительность труда". По словам мэра города Сергея Собянина, в нем участвовали 419 предприятий (включая примерно 25% крупных и средних промышленных компаний столицы). С этого года столичные предприятия продолжают повышать производительность труда в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" (федеральный проект "Производительность труда"). Федеральный проект реализуется в столице за счет средств городского бюджета. Заявки на участие принимаются на сайте Регионального центра компетенций Москвы.Ранее Багреева сообщала, что столица показывает стабильный рост экономики по всем главным показателям, а также удерживает позиции в топ-3 крупнейших городских экономик мира. По ее словам, создание комфортных условий для бизнеса – приоритет столичного правительства, а с помощью оценки регулирующего воздействия (ОРВ) создается инфраструктура для диалога бизнеса и власти, формируется культура принятия госрешений с учетом обратной связи.

https://ria.ru/20250610/bagreeva-2021855366.html

https://ria.ru/20250605/bagreeva-2020962124.html

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экономика, технологии, москва, мария багреева, сергей собянин