Московские власти объяснили, чем работа на заводе привлекает молодежь
Гарбузов назвал заводы в Москве точками притяжения и точками роста для молодежи
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов на ПМЭФ-2025
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Работа на промышленных заводах в Москве вновь становится популярной, потому что сегодня это не дымящие трубы, а роботизированные предприятия и территория, где можно провести время с семьей после работы, заняться спортом, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Сейчас промышленность снова становится популярной, потому что, когда молодые люди приходят на завод, они не видят эти огромные предприятия с дымящими трубами, черным дымом. Они видят современные роботизированные предприятия, где применяются новые технологии, где можно провести время с семьей после работы, зайти в магазин на территории особой экономической зоны или провести время с детьми на игровой площадке, заняться спортом. В общем, это точки притяжения, точки роста", - рассказал Гарбузов.
Собеседник агентства подчеркнул, что промышленность - это то, что дает людям уверенность в завтрашнем дне.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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