https://ria.ru/20250619/moskva-2023797216.html

Московские власти объяснили, чем работа на заводе привлекает молодежь

Московские власти объяснили, чем работа на заводе привлекает молодежь - РИА Новости, 19.06.2025

Московские власти объяснили, чем работа на заводе привлекает молодежь

Работа на промышленных заводах в Москве вновь становится популярной, потому что сегодня это не дымящие трубы, а роботизированные предприятия и территория, где... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:17:00+03:00

2025-06-19T09:17:00+03:00

2025-06-19T11:46:00+03:00

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анатолий гарбузов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Работа на промышленных заводах в Москве вновь становится популярной, потому что сегодня это не дымящие трубы, а роботизированные предприятия и территория, где можно провести время с семьей после работы, заняться спортом, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. "Сейчас промышленность снова становится популярной, потому что, когда молодые люди приходят на завод, они не видят эти огромные предприятия с дымящими трубами, черным дымом. Они видят современные роботизированные предприятия, где применяются новые технологии, где можно провести время с семьей после работы, зайти в магазин на территории особой экономической зоны или провести время с детьми на игровой площадке, заняться спортом. В общем, это точки притяжения, точки роста", - рассказал Гарбузов. Собеседник агентства подчеркнул, что промышленность - это то, что дает людям уверенность в завтрашнем дне. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, москва, анатолий гарбузов