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Московские власти объяснили, чем работа на заводе привлекает молодежь - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:17 19.06.2025 (обновлено: 11:46 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/moskva-2023797216.html
Московские власти объяснили, чем работа на заводе привлекает молодежь
Московские власти объяснили, чем работа на заводе привлекает молодежь - РИА Новости, 19.06.2025
Московские власти объяснили, чем работа на заводе привлекает молодежь
Работа на промышленных заводах в Москве вновь становится популярной, потому что сегодня это не дымящие трубы, а роботизированные предприятия и территория, где... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:17:00+03:00
2025-06-19T11:46:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
москва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Работа на промышленных заводах в Москве вновь становится популярной, потому что сегодня это не дымящие трубы, а роботизированные предприятия и территория, где можно провести время с семьей после работы, заняться спортом, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. "Сейчас промышленность снова становится популярной, потому что, когда молодые люди приходят на завод, они не видят эти огромные предприятия с дымящими трубами, черным дымом. Они видят современные роботизированные предприятия, где применяются новые технологии, где можно провести время с семьей после работы, зайти в магазин на территории особой экономической зоны или провести время с детьми на игровой площадке, заняться спортом. В общем, это точки притяжения, точки роста", - рассказал Гарбузов. Собеседник агентства подчеркнул, что промышленность - это то, что дает людям уверенность в завтрашнем дне. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, технологии, москва, анатолий гарбузов
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Москва, Анатолий Гарбузов
Московские власти объяснили, чем работа на заводе привлекает молодежь

Гарбузов назвал заводы в Москве точками притяжения и точками роста для молодежи

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов на ПМЭФ-2025
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Работа на промышленных заводах в Москве вновь становится популярной, потому что сегодня это не дымящие трубы, а роботизированные предприятия и территория, где можно провести время с семьей после работы, заняться спортом, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Сейчас промышленность снова становится популярной, потому что, когда молодые люди приходят на завод, они не видят эти огромные предприятия с дымящими трубами, черным дымом. Они видят современные роботизированные предприятия, где применяются новые технологии, где можно провести время с семьей после работы, зайти в магазин на территории особой экономической зоны или провести время с детьми на игровой площадке, заняться спортом. В общем, это точки притяжения, точки роста", - рассказал Гарбузов.
Собеседник агентства подчеркнул, что промышленность - это то, что дает людям уверенность в завтрашнем дне.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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