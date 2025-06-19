Московские власти не видят потребности в возвращении зарубежных компаний
Гарбузов: Москва после ухода западных фирм научилась производить практически все
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов на ПМЭФ-2025
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Москва во время ухода с рынка некоторых зарубежных компаний научилась производить практически все, поэтому потребности в том, чтобы они вернулись, нет, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что крупный иностранный бизнес обращается к нему с просьбами о возвращении в Россию.
"Честно говоря, за то время, пока зарубежные компании ушли и не присутствовали в Москве, мы научились производить практически все, что было ранее произведено зарубежными компаниями. Они нам не оставили никакой конструкторской документации или иной информации для того, чтобы можно было комфортно продолжить производство. Таким образом, нам пришлось все создавать с нуля. Наверное, надо было этим заниматься ранее, но сейчас мы активно создаем абсолютно новые конкурентоспособные продукты, которые можно экспортировать. Мы не видим потребности в том, чтобы вернулись зарубежные компании", - сказал Гарбузов, отвечая на вопрос, есть ли интерес у иностранных компаний по возвращению в Москву.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.