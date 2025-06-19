https://ria.ru/20250619/moskva-2023723647.html

В Москве возведут более 13 тысяч квадратных метров новых промплощадей

В Москве возведут более 13 тысяч квадратных метров новых промплощадей - РИА Новости, 19.06.2025

В Москве возведут более 13 тысяч квадратных метров новых промплощадей

Новое промышленное здание площадью 3,5 тысяч квадратных метров появится в Люблино; соответствующее соглашение заключили на ПМЭФ-2025 генеральный директор... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:00:00+03:00

2025-06-19T08:00:00+03:00

2025-06-19T08:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Новое промышленное здание площадью 3,5 тысяч квадратных метров появится в Люблино; соответствующее соглашение заключили на ПМЭФ-2025 генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) Сергей Чумичев и представители компании "Ам Линден", сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Предполагается, что в здании, поделенном на 23 производственных и 28 офисных блоков, разместятся предприятия легкой, электронной, целлюлозно-бумажной и медицинской отраслей. Ввод в эксплуатацию объекта на Ставропольской улице запланирован на середину 2026 года."Москва – город с развитой промышленностью, где действуют свыше 4,5 тысячи предприятий различных отраслей. При этом, ежегодно запускаются 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают город дополнительными рабочими местами. Устойчивое развитие сектора – результат последовательной промышленной политики столицы", – привели в пресс-службе слова министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова.Как отмечается в сообщении, к 2030 году площадь промышленной инфраструктуры Москвы вырастет с 14 миллионов до 21 миллиона квадратных метров, а число производств в городе увеличится до 5,5 тысячи."Важную роль в этой работе играет Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, который предоставляет предприятиям финансовую поддержку. Так, компания "Ам Линден" привлекла при помощи Фонда льготный инвестиционный кредит в размере 1,3 миллиарда рублей для возведения на территории города современного промышленного объекта. В нем будет создано 260 новых рабочих мест", – рассказал, в свою очередь, Чумичев.Срок поддержки составит три года, также Фонд предоставит поручительство на половину стоимости от инвестиционного кредита.Всего с 2022 года свыше 100 московских компаний привлекли более 230 миллиардов рублей. На эти средства компании приобретут свыше тысячи единиц крупного производственного оборудования, возведут более 1,7 миллиона квадратных метров новых промышленных площадей и создадут около 40 тысяч рабочих местВ 2025 году условия промышленного кредитования в Москве изменились. Максимальный размер льготного инвестиционного кредита увеличили с трех до пяти миллиардов рублей, а срок льготного кредитования – с трех до пяти лет. При этом компенсация ставки по льготным инвесткредитам составит 50% от ключевой ставки, установленной ЦБ РФ, напомнили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60