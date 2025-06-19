Рейтинг@Mail.ru
В Москве возведут более 13 тысяч квадратных метров новых промплощадей - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
08:00 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/moskva-2023723647.html
В Москве возведут более 13 тысяч квадратных метров новых промплощадей
В Москве возведут более 13 тысяч квадратных метров новых промплощадей - РИА Новости, 19.06.2025
В Москве возведут более 13 тысяч квадратных метров новых промплощадей
Новое промышленное здание площадью 3,5 тысяч квадратных метров появится в Люблино; соответствующее соглашение заключили на ПМЭФ-2025 генеральный директор... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:00:00+03:00
2025-06-19T08:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023723345_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_91941b9f7e8b2a1ce7ef470a9284f13f.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Новое промышленное здание площадью 3,5 тысяч квадратных метров появится в Люблино; соответствующее соглашение заключили на ПМЭФ-2025 генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) Сергей Чумичев и представители компании "Ам Линден", сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Предполагается, что в здании, поделенном на 23 производственных и 28 офисных блоков, разместятся предприятия легкой, электронной, целлюлозно-бумажной и медицинской отраслей. Ввод в эксплуатацию объекта на Ставропольской улице запланирован на середину 2026 года."Москва – город с развитой промышленностью, где действуют свыше 4,5 тысячи предприятий различных отраслей. При этом, ежегодно запускаются 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают город дополнительными рабочими местами. Устойчивое развитие сектора – результат последовательной промышленной политики столицы", – привели в пресс-службе слова министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова.Как отмечается в сообщении, к 2030 году площадь промышленной инфраструктуры Москвы вырастет с 14 миллионов до 21 миллиона квадратных метров, а число производств в городе увеличится до 5,5 тысячи."Важную роль в этой работе играет Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, который предоставляет предприятиям финансовую поддержку. Так, компания "Ам Линден" привлекла при помощи Фонда льготный инвестиционный кредит в размере 1,3 миллиарда рублей для возведения на территории города современного промышленного объекта. В нем будет создано 260 новых рабочих мест", – рассказал, в свою очередь, Чумичев.Срок поддержки составит три года, также Фонд предоставит поручительство на половину стоимости от инвестиционного кредита.Всего с 2022 года свыше 100 московских компаний привлекли более 230 миллиардов рублей. На эти средства компании приобретут свыше тысячи единиц крупного производственного оборудования, возведут более 1,7 миллиона квадратных метров новых промышленных площадей и создадут около 40 тысяч рабочих местВ 2025 году условия промышленного кредитования в Москве изменились. Максимальный размер льготного инвестиционного кредита увеличили с трех до пяти миллиардов рублей, а срок льготного кредитования – с трех до пяти лет. При этом компенсация ставки по льготным инвесткредитам составит 50% от ключевой ставки, установленной ЦБ РФ, напомнили в пресс-службе.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023723345_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_7a3ce192d177d3a3f0eaa3706872b7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве возведут более 13 тысяч квадратных метров новых промплощадей

© Фото : Пресс-служба ДИППВ Москве возведут более 13 тысяч квадратных метров новых промплощадей
В Москве возведут более 13 тысяч квадратных метров новых промплощадей - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В Москве возведут более 13 тысяч квадратных метров новых промплощадей
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Новое промышленное здание площадью 3,5 тысяч квадратных метров появится в Люблино; соответствующее соглашение заключили на ПМЭФ-2025 генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) Сергей Чумичев и представители компании "Ам Линден", сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Предполагается, что в здании, поделенном на 23 производственных и 28 офисных блоков, разместятся предприятия легкой, электронной, целлюлозно-бумажной и медицинской отраслей. Ввод в эксплуатацию объекта на Ставропольской улице запланирован на середину 2026 года.
"Москва – город с развитой промышленностью, где действуют свыше 4,5 тысячи предприятий различных отраслей. При этом, ежегодно запускаются 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают город дополнительными рабочими местами. Устойчивое развитие сектора – результат последовательной промышленной политики столицы", – привели в пресс-службе слова министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова.
Как отмечается в сообщении, к 2030 году площадь промышленной инфраструктуры Москвы вырастет с 14 миллионов до 21 миллиона квадратных метров, а число производств в городе увеличится до 5,5 тысячи.
"Важную роль в этой работе играет Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, который предоставляет предприятиям финансовую поддержку. Так, компания "Ам Линден" привлекла при помощи Фонда льготный инвестиционный кредит в размере 1,3 миллиарда рублей для возведения на территории города современного промышленного объекта. В нем будет создано 260 новых рабочих мест", – рассказал, в свою очередь, Чумичев.
Срок поддержки составит три года, также Фонд предоставит поручительство на половину стоимости от инвестиционного кредита.
Всего с 2022 года свыше 100 московских компаний привлекли более 230 миллиардов рублей. На эти средства компании приобретут свыше тысячи единиц крупного производственного оборудования, возведут более 1,7 миллиона квадратных метров новых промышленных площадей и создадут около 40 тысяч рабочих мест
В 2025 году условия промышленного кредитования в Москве изменились. Максимальный размер льготного инвестиционного кредита увеличили с трех до пяти миллиардов рублей, а срок льготного кредитования – с трех до пяти лет. При этом компенсация ставки по льготным инвесткредитам составит 50% от ключевой ставки, установленной ЦБ РФ, напомнили в пресс-службе.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала