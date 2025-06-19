https://ria.ru/20250619/moskva-2023722981.html
Анатолий Гарбузов: Москва активно развивает сферу радиоэлектроники
Анатолий Гарбузов: Москва активно развивает сферу радиоэлектроники - РИА Новости, 19.06.2025
Анатолий Гарбузов: Москва активно развивает сферу радиоэлектроники
Москва сохраняет лидерство в производстве отечественной радиоэлектроники; более 870 предприятий отрасли при поддержке города демонстрируют рост инвестиций и... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:30:00+03:00
2025-06-19T10:30:00+03:00
2025-06-19T10:56:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
россия
москва
анатолий гарбузов
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023821709_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_a4842d3bd982c15dcf9bf7641d47280f.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Москва сохраняет лидерство в производстве отечественной радиоэлектроники; более 870 предприятий отрасли при поддержке города демонстрируют рост инвестиций и продаж, сообщил в рамках ПМЭФ-2025 министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Радиоэлектроника – одна из системообразующих отраслей в структуре столичной промышленности. Москва уверенно сохраняет лидерство в этой сфере, объединяя науку, производство и инновации, что делает город драйвером технологического развития России. По результатам 2024 года выручка предприятий сегмента радиоэлектроники выросла на 14,4% по сравнению с результатами 2023 года и составила порядка 959 миллиардов рублей. Кроме того, инвестиции в отрасль увеличились в два раза и превысили 118,5 миллиарда рублей", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Как отмечается в сообщении, инновационные разработки и продукция московских предприятий способствуют укреплению технологического суверенитета страны, обеспечивая потребности различных отраслей экономики.Например, разработчик электронных устройств "АТБ Электроника" предлагает полный перечень услуг по созданию печатных плат, электронных модулей, приборов и других электронных изделий. Компания "Резонит" также выпускает печатные платы. Они предназначены для соединения в единую систему различных электрокомпонентов. Ежегодно на заводах компании производят около 5,5 миллиона квадратных дециметров плат. В свою очередь, НПП "Доза" изготавливает системы радиационного контроля – дозиметры, радиометры, спектрометры ионизирующих излучений, системы непрерывного контроля радиационной обстановки и другие. В числе основных потребителей продукции предприятия атомной энергетики, научно-исследовательские центры, судостроительные заводы.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023821709_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_15ca5b13675785315e7688351a29313d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, анатолий гарбузов, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Россия, Москва, Анатолий Гарбузов, Технологии
Анатолий Гарбузов: Москва активно развивает сферу радиоэлектроники
Анатолий Гарбузов: Москва активно развивает производство радиоэлектроники
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Москва сохраняет лидерство в производстве отечественной радиоэлектроники; более 870 предприятий отрасли при поддержке города демонстрируют рост инвестиций и продаж, сообщил в рамках ПМЭФ-2025 министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Радиоэлектроника – одна из системообразующих отраслей в структуре столичной промышленности. Москва уверенно сохраняет лидерство в этой сфере, объединяя науку, производство и инновации, что делает город драйвером технологического развития России. По результатам 2024 года выручка предприятий сегмента радиоэлектроники выросла на 14,4% по сравнению с результатами 2023 года и составила порядка 959 миллиардов рублей. Кроме того, инвестиции в отрасль увеличились в два раза и превысили 118,5 миллиарда рублей", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
Как отмечается в сообщении, инновационные разработки и продукция московских предприятий способствуют укреплению технологического суверенитета страны, обеспечивая потребности различных отраслей экономики.
Например, разработчик электронных устройств "АТБ Электроника" предлагает полный перечень услуг по созданию печатных плат, электронных модулей, приборов и других электронных изделий. Компания "Резонит" также выпускает печатные платы. Они предназначены для соединения в единую систему различных электрокомпонентов. Ежегодно на заводах компании производят около 5,5 миллиона квадратных дециметров плат. В свою очередь, НПП "Доза" изготавливает системы радиационного контроля – дозиметры, радиометры, спектрометры ионизирующих излучений, системы непрерывного контроля радиационной обстановки и другие. В числе основных потребителей продукции предприятия атомной энергетики, научно-исследовательские центры, судостроительные заводы.