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Анатолий Гарбузов: Москва активно развивает сферу радиоэлектроники

Анатолий Гарбузов: Москва активно развивает сферу радиоэлектроники - РИА Новости, 19.06.2025

Анатолий Гарбузов: Москва активно развивает сферу радиоэлектроники

Москва сохраняет лидерство в производстве отечественной радиоэлектроники; более 870 предприятий отрасли при поддержке города демонстрируют рост инвестиций и... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:30:00+03:00

2025-06-19T10:30:00+03:00

2025-06-19T10:56:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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анатолий гарбузов

технологии

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Москва сохраняет лидерство в производстве отечественной радиоэлектроники; более 870 предприятий отрасли при поддержке города демонстрируют рост инвестиций и продаж, сообщил в рамках ПМЭФ-2025 министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Радиоэлектроника – одна из системообразующих отраслей в структуре столичной промышленности. Москва уверенно сохраняет лидерство в этой сфере, объединяя науку, производство и инновации, что делает город драйвером технологического развития России. По результатам 2024 года выручка предприятий сегмента радиоэлектроники выросла на 14,4% по сравнению с результатами 2023 года и составила порядка 959 миллиардов рублей. Кроме того, инвестиции в отрасль увеличились в два раза и превысили 118,5 миллиарда рублей", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Как отмечается в сообщении, инновационные разработки и продукция московских предприятий способствуют укреплению технологического суверенитета страны, обеспечивая потребности различных отраслей экономики.Например, разработчик электронных устройств "АТБ Электроника" предлагает полный перечень услуг по созданию печатных плат, электронных модулей, приборов и других электронных изделий. Компания "Резонит" также выпускает печатные платы. Они предназначены для соединения в единую систему различных электрокомпонентов. Ежегодно на заводах компании производят около 5,5 миллиона квадратных дециметров плат. В свою очередь, НПП "Доза" изготавливает системы радиационного контроля – дозиметры, радиометры, спектрометры ионизирующих излучений, системы непрерывного контроля радиационной обстановки и другие. В числе основных потребителей продукции предприятия атомной энергетики, научно-исследовательские центры, судостроительные заводы.

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россия, москва, анатолий гарбузов, технологии