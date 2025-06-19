https://ria.ru/20250619/mordoviya-2023942470.html

Единая карта жителя появится в Мордовии

Единая карта жителя появится в Мордовии - РИА Новости, 19.06.2025

Единая карта жителя появится в Мордовии

Сбер поддержит проект "Единая карта жителя Республики Мордовия" по созданию удобного цифрового сервиса для граждан, соответствующее соглашение глава Мордовии... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:44:00+03:00

2025-06-19T15:44:00+03:00

2025-06-19T15:44:00+03:00

республика мордовия

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Сбер поддержит проект "Единая карта жителя Республики Мордовия" по созданию удобного цифрового сервиса для граждан, соответствующее соглашение глава Мордовии Артём Здунов и первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба главы региона. "Карту жителя" в будущем можно будет оформить или подключить в Сбербанке. Она будет работать и как платежный инструмент, и как социальная карта: на нее можно получать региональные льготы и меры поддержки. К ней также могут быть привязаны другие сервисы и программы лояльности от системы "Мир", - говорится в сообщении. Глава Мордовии подчеркнул, что проект "Карта жителя" в первую очередь направлен на повышение качества жизни, комфорта и безопасности граждан. "Жители республики получат удобный многофункциональный инструмент, с помощью которого станет проще получать необходимые услуги – для нас это всегда в приоритете", - цитирует пресс-служба слова Здунова. В свою очередь первый зампредседателя правления Сбербанка отметил, что Сбер участвует в реализации "Карты жителя" во многих регионах страны. Это открывает миллионам россиян доступ к удобному цифровому сервису и позволяет пользоваться одной картой в разных ситуациях: когда надо оплатить покупку, получить социальные выплаты и так далее. "Сегодня мы подписали соглашение о старте проекта в Мордовии. Карту жителя можно будет оформить на базе действующей СберКарты, что очень просто, удобно и выгодно", - сказал Царёв. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/teplosnabzhenie-2023929558.html

https://ria.ru/20250618/pmef-2023639550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артем здунов, республика мордовия