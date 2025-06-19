Рейтинг@Mail.ru
Единая карта жителя появится в Мордовии - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
15:44 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/mordoviya-2023942470.html
Единая карта жителя появится в Мордовии
Единая карта жителя появится в Мордовии - РИА Новости, 19.06.2025
Единая карта жителя появится в Мордовии
Сбер поддержит проект "Единая карта жителя Республики Мордовия" по созданию удобного цифрового сервиса для граждан, соответствующее соглашение глава Мордовии... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:44:00+03:00
2025-06-19T15:44:00+03:00
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023672858_0:203:3027:1906_1920x0_80_0_0_e7042db6f108482261fe19ac8b7331d2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Сбер поддержит проект "Единая карта жителя Республики Мордовия" по созданию удобного цифрового сервиса для граждан, соответствующее соглашение глава Мордовии Артём Здунов и первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба главы региона. "Карту жителя" в будущем можно будет оформить или подключить в Сбербанке. Она будет работать и как платежный инструмент, и как социальная карта: на нее можно получать региональные льготы и меры поддержки. К ней также могут быть привязаны другие сервисы и программы лояльности от системы "Мир", - говорится в сообщении. Глава Мордовии подчеркнул, что проект "Карта жителя" в первую очередь направлен на повышение качества жизни, комфорта и безопасности граждан. "Жители республики получат удобный многофункциональный инструмент, с помощью которого станет проще получать необходимые услуги – для нас это всегда в приоритете", - цитирует пресс-служба слова Здунова. В свою очередь первый зампредседателя правления Сбербанка отметил, что Сбер участвует в реализации "Карты жителя" во многих регионах страны. Это открывает миллионам россиян доступ к удобному цифровому сервису и позволяет пользоваться одной картой в разных ситуациях: когда надо оплатить покупку, получить социальные выплаты и так далее. "Сегодня мы подписали соглашение о старте проекта в Мордовии. Карту жителя можно будет оформить на базе действующей СберКарты, что очень просто, удобно и выгодно", - сказал Царёв. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/teplosnabzhenie-2023929558.html
https://ria.ru/20250618/pmef-2023639550.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023672858_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_11e27de437212ee7b75232a6d120d9c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем здунов, республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Республика Мордовия
Единая карта жителя появится в Мордовии

Сбер поддержит проект "Единая карта жителя Республики Мордовия"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов на ПМЭФ-2025
Глава Республики Мордовия Артем Здунов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Глава Республики Мордовия Артем Здунов на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Сбер поддержит проект "Единая карта жителя Республики Мордовия" по созданию удобного цифрового сервиса для граждан, соответствующее соглашение глава Мордовии Артём Здунов и первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба главы региона.
"Карту жителя" в будущем можно будет оформить или подключить в Сбербанке. Она будет работать и как платежный инструмент, и как социальная карта: на нее можно получать региональные льготы и меры поддержки. К ней также могут быть привязаны другие сервисы и программы лояльности от системы "Мир", - говорится в сообщении.
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Мордовия и "Т Плюс" подписали соглашение о развитии теплоснабжения на ПМЭФ
15:15
Глава Мордовии подчеркнул, что проект "Карта жителя" в первую очередь направлен на повышение качества жизни, комфорта и безопасности граждан. "Жители республики получат удобный многофункциональный инструмент, с помощью которого станет проще получать необходимые услуги – для нас это всегда в приоритете", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
В свою очередь первый зампредседателя правления Сбербанка отметил, что Сбер участвует в реализации "Карты жителя" во многих регионах страны. Это открывает миллионам россиян доступ к удобному цифровому сервису и позволяет пользоваться одной картой в разных ситуациях: когда надо оплатить покупку, получить социальные выплаты и так далее.
"Сегодня мы подписали соглашение о старте проекта в Мордовии. Карту жителя можно будет оформить на базе действующей СберКарты, что очень просто, удобно и выгодно", - сказал Царёв.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Мордовия поделилась опытом развития отечественной игровой индустрии на ПМЭФ
Вчера, 17:25
 
Республика МордовияАртем ЗдуновРеспублика Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала