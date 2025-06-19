https://ria.ru/20250619/moldaviya-2024066219.html

В ОАЭ задержали экс-главу Службы безопасности Молдавии

В ОАЭ задержали экс-главу Службы безопасности Молдавии - РИА Новости, 19.06.2025

В ОАЭ задержали экс-главу Службы безопасности Молдавии

Бывший директор Службы информации и безопасности Молдавии, сотрудник Интерпола Виталий Пырлог был задержан в Объединенных арабских эмиратах в рамках... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T23:51:00+03:00

2025-06-19T23:51:00+03:00

2025-06-19T23:51:00+03:00

в мире

молдавия

оаэ

интерпол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Бывший директор Службы информации и безопасности Молдавии, сотрудник Интерпола Виталий Пырлог был задержан в Объединенных арабских эмиратах в рамках международного дела о коррупции, сообщил в четверг телеканал Moldova 1. "Бывший глава Службы информации и безопасности (СИБ) и сотрудник Интерпола Виталий Пырлог задержан в Объединенных арабских эмиратах. Информацию об этом подтвердили в министерстве внутренних дел ОАЭ. Бывший молдавский чиновник является фигурантом дела о коррупции. Его задержали на основании международного красного уведомления, выданного Интерполом по запросу французских властей", - сообщает телеканал.По данным следствия, Пырлог обвиняется в подделке документов, взяточничестве и мошенничестве. Согласно расследованию, опубликованному Bloomberg в декабре 2024 года, он руководил схемой, посредством которой "красные уведомления" — международные оповещения о розыске — удалялись из базы данных Интерпола. Схема предположительно действовала в период с 2022 по начало 2023 года. Следователи утверждают, что, пользуясь своим положением, Пырлог и его сообщники блокировали оповещения десятков людей, разыскиваемых за серьезные преступления, включая финансовое мошенничество и незаконный оборот наркотиков. За свои действия группа получила миллионы долларов. Антикоррупционная прокуратура Молдавии в июне прошлого года сообщила, что вместе с Францией участвовала в расследовании международного дела о коррупции. По данным совместной следственной, чиновники из Молдавии и других стран в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола.

https://ria.ru/20250616/petrovich-2023055573.html

молдавия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, оаэ, интерпол