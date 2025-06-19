Рейтинг@Mail.ru
В ОАЭ задержали экс-главу Службы безопасности Молдавии - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/moldaviya-2024066219.html
В ОАЭ задержали экс-главу Службы безопасности Молдавии
В ОАЭ задержали экс-главу Службы безопасности Молдавии - РИА Новости, 19.06.2025
В ОАЭ задержали экс-главу Службы безопасности Молдавии
Бывший директор Службы информации и безопасности Молдавии, сотрудник Интерпола Виталий Пырлог был задержан в Объединенных арабских эмиратах в рамках... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T23:51:00+03:00
2025-06-19T23:51:00+03:00
в мире
молдавия
оаэ
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Бывший директор Службы информации и безопасности Молдавии, сотрудник Интерпола Виталий Пырлог был задержан в Объединенных арабских эмиратах в рамках международного дела о коррупции, сообщил в четверг телеканал Moldova 1. &quot;Бывший глава Службы информации и безопасности (СИБ) и сотрудник Интерпола Виталий Пырлог задержан в Объединенных арабских эмиратах. Информацию об этом подтвердили в министерстве внутренних дел ОАЭ. Бывший молдавский чиновник является фигурантом дела о коррупции. Его задержали на основании международного красного уведомления, выданного Интерполом по запросу французских властей&quot;, - сообщает телеканал.По данным следствия, Пырлог обвиняется в подделке документов, взяточничестве и мошенничестве. Согласно расследованию, опубликованному Bloomberg в декабре 2024 года, он руководил схемой, посредством которой "красные уведомления" — международные оповещения о розыске — удалялись из базы данных Интерпола. Схема предположительно действовала в период с 2022 по начало 2023 года. Следователи утверждают, что, пользуясь своим положением, Пырлог и его сообщники блокировали оповещения десятков людей, разыскиваемых за серьезные преступления, включая финансовое мошенничество и незаконный оборот наркотиков. За свои действия группа получила миллионы долларов. Антикоррупционная прокуратура Молдавии в июне прошлого года сообщила, что вместе с Францией участвовала в расследовании международного дела о коррупции. По данным совместной следственной, чиновники из Молдавии и других стран в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола.
https://ria.ru/20250616/petrovich-2023055573.html
молдавия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, оаэ, интерпол
В мире, Молдавия, ОАЭ, Интерпол
В ОАЭ задержали экс-главу Службы безопасности Молдавии

Экс-главу СБ Молдавии Пырлога задержали в ОАЭ по делу о коррупции

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Бывший директор Службы информации и безопасности Молдавии, сотрудник Интерпола Виталий Пырлог был задержан в Объединенных арабских эмиратах в рамках международного дела о коррупции, сообщил в четверг телеканал Moldova 1.
«

"Бывший глава Службы информации и безопасности (СИБ) и сотрудник Интерпола Виталий Пырлог задержан в Объединенных арабских эмиратах. Информацию об этом подтвердили в министерстве внутренних дел ОАЭ. Бывший молдавский чиновник является фигурантом дела о коррупции. Его задержали на основании международного красного уведомления, выданного Интерполом по запросу французских властей", - сообщает телеканал.

По данным следствия, Пырлог обвиняется в подделке документов, взяточничестве и мошенничестве. Согласно расследованию, опубликованному Bloomberg в декабре 2024 года, он руководил схемой, посредством которой "красные уведомления" — международные оповещения о розыске — удалялись из базы данных Интерпола. Схема предположительно действовала в период с 2022 по начало 2023 года.
Следователи утверждают, что, пользуясь своим положением, Пырлог и его сообщники блокировали оповещения десятков людей, разыскиваемых за серьезные преступления, включая финансовое мошенничество и незаконный оборот наркотиков. За свои действия группа получила миллионы долларов.
Антикоррупционная прокуратура Молдавии в июне прошлого года сообщила, что вместе с Францией участвовала в расследовании международного дела о коррупции. По данным совместной следственной, чиновники из Молдавии и других стран в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола.
Глава Координационного совета российских соотечественников, Национального комитета Победа и поискового движения Молдавии Алексей Петрович - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Кишиневе задержали главу координационного комитета "Победа"
16 июня, 09:51
 
В миреМолдавияОАЭИнтерпол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала