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В ОАЭ задержали экс-главу Службы безопасности Молдавии
В ОАЭ задержали экс-главу Службы безопасности Молдавии - РИА Новости, 19.06.2025
В ОАЭ задержали экс-главу Службы безопасности Молдавии
Бывший директор Службы информации и безопасности Молдавии, сотрудник Интерпола Виталий Пырлог был задержан в Объединенных арабских эмиратах в рамках... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T23:51:00+03:00
2025-06-19T23:51:00+03:00
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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Бывший директор Службы информации и безопасности Молдавии, сотрудник Интерпола Виталий Пырлог был задержан в Объединенных арабских эмиратах в рамках международного дела о коррупции, сообщил в четверг телеканал Moldova 1. "Бывший глава Службы информации и безопасности (СИБ) и сотрудник Интерпола Виталий Пырлог задержан в Объединенных арабских эмиратах. Информацию об этом подтвердили в министерстве внутренних дел ОАЭ. Бывший молдавский чиновник является фигурантом дела о коррупции. Его задержали на основании международного красного уведомления, выданного Интерполом по запросу французских властей", - сообщает телеканал.По данным следствия, Пырлог обвиняется в подделке документов, взяточничестве и мошенничестве. Согласно расследованию, опубликованному Bloomberg в декабре 2024 года, он руководил схемой, посредством которой "красные уведомления" — международные оповещения о розыске — удалялись из базы данных Интерпола. Схема предположительно действовала в период с 2022 по начало 2023 года. Следователи утверждают, что, пользуясь своим положением, Пырлог и его сообщники блокировали оповещения десятков людей, разыскиваемых за серьезные преступления, включая финансовое мошенничество и незаконный оборот наркотиков. За свои действия группа получила миллионы долларов. Антикоррупционная прокуратура Молдавии в июне прошлого года сообщила, что вместе с Францией участвовала в расследовании международного дела о коррупции. По данным совместной следственной, чиновники из Молдавии и других стран в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола.
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в мире, молдавия, оаэ, интерпол
В мире, Молдавия, ОАЭ, Интерпол
В ОАЭ задержали экс-главу Службы безопасности Молдавии
Экс-главу СБ Молдавии Пырлога задержали в ОАЭ по делу о коррупции
КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Бывший директор Службы информации и безопасности Молдавии, сотрудник Интерпола Виталий Пырлог был задержан в Объединенных арабских эмиратах в рамках международного дела о коррупции, сообщил в четверг телеканал Moldova 1.
«
"Бывший глава Службы информации и безопасности (СИБ) и сотрудник Интерпола Виталий Пырлог задержан в Объединенных арабских эмиратах. Информацию об этом подтвердили в министерстве внутренних дел ОАЭ. Бывший молдавский чиновник является фигурантом дела о коррупции. Его задержали на основании международного красного уведомления, выданного Интерполом по запросу французских властей", - сообщает телеканал.
По данным следствия, Пырлог обвиняется в подделке документов, взяточничестве и мошенничестве. Согласно расследованию, опубликованному Bloomberg в декабре 2024 года, он руководил схемой, посредством которой "красные уведомления" — международные оповещения о розыске — удалялись из базы данных Интерпола. Схема предположительно действовала в период с 2022 по начало 2023 года.
Следователи утверждают, что, пользуясь своим положением, Пырлог и его сообщники блокировали оповещения десятков людей, разыскиваемых за серьезные преступления, включая финансовое мошенничество и незаконный оборот наркотиков. За свои действия группа получила миллионы долларов.
Антикоррупционная прокуратура Молдавии
в июне прошлого года сообщила, что вместе с Францией
участвовала в расследовании международного дела о коррупции. По данным совместной следственной, чиновники из Молдавии и других стран в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола.