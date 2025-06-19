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Молдавскую оппозицию интересует снятие ограничений на поставки в Россию - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
20:34 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/moldaviya-2024042714.html
Молдавскую оппозицию интересует снятие ограничений на поставки в Россию
Молдавскую оппозицию интересует снятие ограничений на поставки в Россию - РИА Новости, 19.06.2025
Молдавскую оппозицию интересует снятие ограничений на поставки в Россию
Молдавскую оппозицию интересует снятие ограничений на поставки своих товаров на российские рынки, найти взаимовыгодное решение возможно, заявил депутат... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:34:00+03:00
2025-06-19T20:34:00+03:00
пмэф-2025
экономика
молдавия
россия
украина
игорь додон
андрей разин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Молдавскую оппозицию интересует снятие ограничений на поставки своих товаров на российские рынки, найти взаимовыгодное решение возможно, заявил депутат парламента Молдавии от партии социалистов Игорь Додон. "Нас интересует снятие ограничений на поставки наших товаров на российский рынок. В идеале было бы неплохо вернуться к ситуации 2017-2018 года, когда были сняты таможенные пошлины на ряд групп товаров из республики Молдова", - сказал Додон на встрече руководителей и представителей четырех молдавских партий - Социалистов, Коммунистов, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" с заместителем министра сельского хозяйства РФ Андреем Разиным на полях ПМЭФ. Он добавил, что странам необходимо возвращаться к диалогу, так как этого хочет молдавский народ и производители. "Мы рады товарам из Российской Федерации. Мы понимаем, что есть проблемы с логистикой с учетом ситуации на Украине, но, я думаю, можно найти взаимовыгодное решение", - заключил Додон. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.​
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экономика, молдавия, россия, украина, игорь додон, андрей разин
ПМЭФ-2025, Экономика, Молдавия, Россия, Украина, Игорь Додон, Андрей Разин
Молдавскую оппозицию интересует снятие ограничений на поставки в Россию

Додон: оппозицию Молдавии интересует снятие ограничений на поставки товаров в РФ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Молдавскую оппозицию интересует снятие ограничений на поставки своих товаров на российские рынки, найти взаимовыгодное решение возможно, заявил депутат парламента Молдавии от партии социалистов Игорь Додон.
"Нас интересует снятие ограничений на поставки наших товаров на российский рынок. В идеале было бы неплохо вернуться к ситуации 2017-2018 года, когда были сняты таможенные пошлины на ряд групп товаров из республики Молдова", - сказал Додон на встрече руководителей и представителей четырех молдавских партий - Социалистов, Коммунистов, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" с заместителем министра сельского хозяйства РФ Андреем Разиным на полях ПМЭФ.
Он добавил, что странам необходимо возвращаться к диалогу, так как этого хочет молдавский народ и производители.
"Мы рады товарам из Российской Федерации. Мы понимаем, что есть проблемы с логистикой с учетом ситуации на Украине, но, я думаю, можно найти взаимовыгодное решение", - заключил Додон.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.​
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ПМЭФ-2025ЭкономикаМолдавияРоссияУкраинаИгорь ДодонАндрей Разин
 
 
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