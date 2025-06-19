https://ria.ru/20250619/moldaviya-2024042714.html

Молдавскую оппозицию интересует снятие ограничений на поставки в Россию

Молдавскую оппозицию интересует снятие ограничений на поставки в Россию - РИА Новости, 19.06.2025

Молдавскую оппозицию интересует снятие ограничений на поставки в Россию

Молдавскую оппозицию интересует снятие ограничений на поставки своих товаров на российские рынки, найти взаимовыгодное решение возможно, заявил депутат... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T20:34:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Молдавскую оппозицию интересует снятие ограничений на поставки своих товаров на российские рынки, найти взаимовыгодное решение возможно, заявил депутат парламента Молдавии от партии социалистов Игорь Додон. "Нас интересует снятие ограничений на поставки наших товаров на российский рынок. В идеале было бы неплохо вернуться к ситуации 2017-2018 года, когда были сняты таможенные пошлины на ряд групп товаров из республики Молдова", - сказал Додон на встрече руководителей и представителей четырех молдавских партий - Социалистов, Коммунистов, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" с заместителем министра сельского хозяйства РФ Андреем Разиным на полях ПМЭФ. Он добавил, что странам необходимо возвращаться к диалогу, так как этого хочет молдавский народ и производители. "Мы рады товарам из Российской Федерации. Мы понимаем, что есть проблемы с логистикой с учетом ситуации на Украине, но, я думаю, можно найти взаимовыгодное решение", - заключил Додон. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.​

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экономика, молдавия, россия, украина, игорь додон, андрей разин