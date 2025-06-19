https://ria.ru/20250619/moldaviya-2024006639.html
Додон надеется на восстановление поставок газа в Молдавию из России
Додон надеется на восстановление поставок газа в Молдавию из России - РИА Новости, 19.06.2025
Додон надеется на восстановление поставок газа в Молдавию из России
Лидер партии социалистов Молдавии (ПСРМ), экс- президент Игорь Додон выразил надежду на восстановление поставок российского газа в республику напрямую из РФ, а... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:04:00+03:00
2025-06-19T18:04:00+03:00
2025-06-19T18:23:00+03:00
пмэф-2025
россия
молдавия
москва
игорь додон
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Лидер партии социалистов Молдавии (ПСРМ), экс- президент Игорь Додон выразил надежду на восстановление поставок российского газа в республику напрямую из РФ, а не через посредников. В четверг руководители и представители четырех молдавских партий - Социалистов, Коммунистов, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" - встретились с первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным на полях ПМЭФ. "Нужно закупать ресурсы напрямую у России. Сейчас Молдавия закупает тот же российский газ через европейских посредников. Цены очень высокие. Очень надеюсь, что сегодня мы обсудим первый шаг к возвращению нормального диалога между нашими странами", - сказал Додон в ходе встречи с Минэнерго РФ. Додон отметил, что текущая политика молдавских властей привела к скачку цен на энергоресурсы в стране, а также к рекордной инфляции в 30%. Для решения этих проблем Молдавии важно восстановить прямой диалог с Россией, считает экс-президент. По его мнению, ситуация может измениться после парламентских выборов в Молдавии, которые намечены на осень. "Очень надеюсь, что сегодня мы обсудим первый шаг к возвращению нормального диалога между нашими странами... Мы верим, что ситуация поменяется", - заключил он. В свою очередь Сорокин отметил, что важно выстраивать отношения между странами, основываясь на прагматизме и исторической связи. Молдавия переживает сложную энергетическую ситуацию. В декабре 2024 года "Газпром" прекратил поставки газа в республику из-за неурегулированного долга "Молдовагаза". Российская компания оценивает долг в 709 миллионов долларов, в то время как власти Молдавии на основании проведенного в 2023 году аудита предлагают выплатить лишь 8,6 миллиона долларов. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/dodon-2023595552.html
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россия, молдавия, москва, игорь додон, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ПМЭФ-2025, Россия, Молдавия, Москва, Игорь Додон, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Додон надеется на восстановление поставок газа в Молдавию из России
Додон надеется на восстановление прямых поставок газа в Молдавию из России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Лидер партии социалистов Молдавии (ПСРМ), экс- президент Игорь Додон выразил надежду на восстановление поставок российского газа в республику напрямую из РФ, а не через посредников.
В четверг руководители и представители четырех молдавских партий - Социалистов, Коммунистов, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" - встретились с первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным
на полях ПМЭФ.
"Нужно закупать ресурсы напрямую у России. Сейчас Молдавия
закупает тот же российский газ через европейских посредников. Цены очень высокие. Очень надеюсь, что сегодня мы обсудим первый шаг к возвращению нормального диалога между нашими странами", - сказал Додон
в ходе встречи с Минэнерго
РФ.
Додон отметил, что текущая политика молдавских властей привела к скачку цен на энергоресурсы в стране, а также к рекордной инфляции в 30%.
Для решения этих проблем Молдавии важно восстановить прямой диалог с Россией, считает экс-президент. По его мнению, ситуация может измениться после парламентских выборов в Молдавии, которые намечены на осень.
"Очень надеюсь, что сегодня мы обсудим первый шаг к возвращению нормального диалога между нашими странами... Мы верим, что ситуация поменяется", - заключил он.
В свою очередь Сорокин отметил, что важно выстраивать отношения между странами, основываясь на прагматизме и исторической связи.
Молдавия переживает сложную энергетическую ситуацию. В декабре 2024 года "Газпром
" прекратил поставки газа в республику из-за неурегулированного долга "Молдовагаза
". Российская компания оценивает долг в 709 миллионов долларов, в то время как власти Молдавии на основании проведенного в 2023 году аудита предлагают выплатить лишь 8,6 миллиона долларов.
После прекращения Украиной
транзита российского газа в Европу
обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва
призывает Кишинев
прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.