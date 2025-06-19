https://ria.ru/20250619/moldaviya-2023978491.html

Кишинев превратил госбюджет в инструмент для агитации, заявили в оппозиции

Кишинев превратил госбюджет в инструмент для агитации, заявили в оппозиции - РИА Новости, 19.06.2025

Кишинев превратил госбюджет в инструмент для агитации, заявили в оппозиции

Парламент Молдавии голосами членов правящей партии "Действие и солидарность" одобрил поправки в госбюджет, которые можно расценивать как влияние на электорат... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:14:00+03:00

2025-06-19T17:14:00+03:00

2025-06-19T17:14:00+03:00

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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Парламент Молдавии голосами членов правящей партии "Действие и солидарность" одобрил поправки в госбюджет, которые можно расценивать как влияние на электорат перед запланированными на сентябрь парламентскими выборами, заявила депутат от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Татьяна Кунецки. Проект поправок в госбюджет Молдавии на 2025 год был утвержден на заседании в четверг в первом чтении, его поддержали 57 представителей ПДС. В частности, проект предусматривает, что около 295 000 учащихся 1-9 классов получат в начале сентября единовременную финансовую помощь в размере 1000 леев (около 60 долларов - ред.). Поправки также предусматривают выделение по 2,9 миллиона долларов на реорганизацию и поддержку сотрудников государственного предприятия "Железная дорога Молдовы" и для пополнения Фонда вмешательства правительства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Около 6 миллионов долларов будет выделено на ремонт и оснащение школьных столовых. "Документ поступил в парламент только вчера (в среду - ред.). Всё снова делается поспешно, без прозрачности и без должного обоснования. Это не план устойчивого развития, а откровенный электоральный популизм. Вместо стратегических инвестиций, которые могли бы стимулировать экономический рост, бюджет используется как инструмент предвыборной агитации", — заявила Кунецки на заседании парламента. Она выразила обеспокоенность тем, что такие важные документы обсуждаются без полного набора предусмотренной законом информации, включая анализ исполнения бюджета за прошедший период и прогнозы до конца года. По мнению депутата, такие действия свидетельствуют о неэффективном управлении государственными финансами и отсутствии финансовой дисциплины. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250619/moldaviya-2023858381.html

https://ria.ru/20250614/sandu-2022818723.html

https://ria.ru/20250614/moldaviya-2022818936.html

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул