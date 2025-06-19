https://ria.ru/20250619/moldaviya-2023858381.html

Экс-генпрокурор Молдавии обвинил Санду в подавлении оппозиции

Экс-генпрокурор Молдавии обвинил Санду в подавлении оппозиции - РИА Новости, 19.06.2025

Экс-генпрокурор Молдавии обвинил Санду в подавлении оппозиции

Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло обвинил президента Майю Санду и правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в использовании борьбы... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:16:00+03:00

2025-06-19T12:16:00+03:00

2025-06-19T12:16:00+03:00

в мире

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александр стояногло

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евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло обвинил президента Майю Санду и правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в использовании борьбы с коррупцией для подавления политических оппонентов, соответствующее заявление он сделал в своем блоге. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". "Нынешние власти применяют практику "телевизионной юстиции" для дискредитации неугодных лиц. Механизм прост: показать картинку, запустить обвинение под лозунгом: "Мы боремся с коррупцией". Телевизионная юстиция — прямое следствие преднамеренной политики, которую проводит нынешняя власть. Её главная цель — сознательная дискредитация оппонентов и отдельных лиц по политическим соображениям", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. Он отметил, что подобные "разоблачения" сопровождаются утечками информации из уголовных дел, что нарушает тайну следствия. "Телевизионные обвинения запускаются тогда, когда в деле нет доказательств, а цель — оказать давление на общественное мнение", - подчеркнул политик. Стояногло занимал пост генерального прокурора Молдавии с 2019 по 2021 год и был отстранен от должности администрацией Майи Санду. В настоящее время он входит в руководство оппозиционного политблока "Альтернатива". Осенью прошлого года на президентских выборах Санду уступила ему внутри страны. Стояногло получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок Санду удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, александр стояногло, майя санду, евгения гуцул, евросоюз