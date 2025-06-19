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В Молдавии телеведущая в прямом эфире объявила об уходе из-за цензуры - РИА Новости, 19.06.2025
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10:31 19.06.2025 (обновлено: 16:25 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/moldaviya-2023814233.html
В Молдавии телеведущая в прямом эфире объявила об уходе из-за цензуры
В Молдавии телеведущая в прямом эфире объявила об уходе из-за цензуры - РИА Новости, 19.06.2025
В Молдавии телеведущая в прямом эфире объявила об уходе из-за цензуры
Ведущая Юлия Федорова в прямом эфире объявила об уходе с телевидения из-за усиления цензуры в Молдавии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:31:00+03:00
2025-06-19T16:25:00+03:00
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КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Ведущая Юлия Федорова в прямом эфире объявила об уходе с телевидения из-за усиления цензуры в Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.Главное о новой инициативе Кишинева:На этом фоне Федорова сообщила о закрытии ток-шоу "По фактам" на телеканале Exclusiv TV, куда приглашали представителей оппозиции и правящих партий.&quot;К моему величайшему сожалению. К моей величайшей скорби, сегодняшнее телевидение в Молдавии стало местом удушья свободы слова. И, что немаловажно, игнорирования здравого смысла. Критически мыслящий журналист оказался зажат со всех сторон &quot;демократическим государством&quot;. Власть в этом государстве лишь декларирует европейские ценности&quot;, — посетовала телеведущая.Журналистка добавила, что молдавский регулятор буквально запрещает иронизировать в прямом эфире и навязывает абсурдные правила, превращая ведущего в куклу."Я никогда не была и не буду куклой, которой можно навязать свою волю. Цензура для журналистов неприемлема", — заявила Федорова.Она добавила, что, возможно, вынуждена временно закрыть "телевизионную страницу своей жизни".Усиление цензуры в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
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Молдавская телеведущая об уходе с ТВ
Молдавская телеведущая Юлия Федорова объявила в прямом эфире об уходе с ТВ и о закрытии своей программы, сославшись на цензуру и ограничения свободы слова в республике
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, венецианская комиссия, sputnik молдова, россия
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Венецианская комиссия, Sputnik Молдова, Россия
В Молдавии телеведущая в прямом эфире объявила об уходе из-за цензуры

В Молдавии телеведущая Юлия Федорова объявила об уходе с ТВ из-за цензуры

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КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Ведущая Юлия Федорова в прямом эфире объявила об уходе с телевидения из-за усиления цензуры в Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.
Главное о новой инициативе Кишинева:
  • в среду правительство Молдавии одобрило поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании;
  • они расширяют полномочия медиарегулятора и вводят жесткие ограничения в онлайн-пространстве;
  • новый законопроект позволяет Совету по телерадиовещанию блокировать сайты, соцсети и даже Telegram-каналы под предлогом "борьбы с дезинформацией";
  • вводится механизм "доверенных информаторов" — структур, которые могут напрямую жаловаться на "вредоносный" контент;
  • за нарушение правил предусмотрены штрафы до 200 тысяч леев (11 тысяч долларов);
  • инициатива получила одобрение, несмотря на критику Венецианской комиссии;
  • по мнению молдавских экспертов, это открывает путь к политически мотивированной цензуре и репрессиям в медиасреде.
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На этом фоне Федорова сообщила о закрытии ток-шоу "По фактам" на телеканале Exclusiv TV, куда приглашали представителей оппозиции и правящих партий.
«

"К моему величайшему сожалению. К моей величайшей скорби, сегодняшнее телевидение в Молдавии стало местом удушья свободы слова. И, что немаловажно, игнорирования здравого смысла. Критически мыслящий журналист оказался зажат со всех сторон "демократическим государством". Власть в этом государстве лишь декларирует европейские ценности", — посетовала телеведущая.

Журналистка добавила, что молдавский регулятор буквально запрещает иронизировать в прямом эфире и навязывает абсурдные правила, превращая ведущего в куклу.
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"Я никогда не была и не буду куклой, которой можно навязать свою волю. Цензура для журналистов неприемлема", — заявила Федорова.
Она добавила, что, возможно, вынуждена временно закрыть "телевизионную страницу своей жизни".
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Усиление цензуры в Молдавии

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
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