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В Молдавии телеведущая в прямом эфире объявила об уходе из-за цензуры

В Молдавии телеведущая в прямом эфире объявила об уходе из-за цензуры - РИА Новости, 19.06.2025

В Молдавии телеведущая в прямом эфире объявила об уходе из-за цензуры

Ведущая Юлия Федорова в прямом эфире объявила об уходе с телевидения из-за усиления цензуры в Молдавии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:31:00+03:00

2025-06-19T10:31:00+03:00

2025-06-19T16:25:00+03:00

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КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Ведущая Юлия Федорова в прямом эфире объявила об уходе с телевидения из-за усиления цензуры в Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.Главное о новой инициативе Кишинева:На этом фоне Федорова сообщила о закрытии ток-шоу "По фактам" на телеканале Exclusiv TV, куда приглашали представителей оппозиции и правящих партий."К моему величайшему сожалению. К моей величайшей скорби, сегодняшнее телевидение в Молдавии стало местом удушья свободы слова. И, что немаловажно, игнорирования здравого смысла. Критически мыслящий журналист оказался зажат со всех сторон "демократическим государством". Власть в этом государстве лишь декларирует европейские ценности", — посетовала телеведущая.Журналистка добавила, что молдавский регулятор буквально запрещает иронизировать в прямом эфире и навязывает абсурдные правила, превращая ведущего в куклу."Я никогда не была и не буду куклой, которой можно навязать свою волю. Цензура для журналистов неприемлема", — заявила Федорова.Она добавила, что, возможно, вынуждена временно закрыть "телевизионную страницу своей жизни".Усиление цензуры в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.

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Молдавская телеведущая об уходе с ТВ Молдавская телеведущая Юлия Федорова объявила в прямом эфире об уходе с ТВ и о закрытии своей программы, сославшись на цензуру и ограничения свободы слова в республике 2025-06-19T10:31 true PT1M42S

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