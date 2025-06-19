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Молдавия не хочет повторения войны в Приднестровье, заявил глава ПМР - РИА Новости, 19.06.2025
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11:58 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/moldavija-2023852013.html
Молдавия не хочет повторения войны в Приднестровье, заявил глава ПМР
Молдавия не хочет повторения войны в Приднестровье, заявил глава ПМР - РИА Новости, 19.06.2025
Молдавия не хочет повторения войны в Приднестровье, заявил глава ПМР
Руководство Молдавии не хочет повторения войны в Приднестровье, заявил журналистам глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:58:00+03:00
2025-06-19T11:58:00+03:00
в мире
молдавия
днестр
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Руководство Молдавии не хочет повторения войны в Приднестровье, заявил журналистам глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Я убежден, что руководство Молдавии все-таки обладает здоровым смыслом и не хочет здесь повторения братоубийственной войны, не хочет повторения здесь бойни, которая была в 92-м году. А если при нынешних развитиях событий, оно может многократно превзойти даже итоги 1992 года, что недопустимо категорически", - сказал Красносельский, отвечая на вопрос РИА Новости. Лидер Приднестровья также обратил внимание на высказывание депутата парламента Молдавии от правящей партии "Действие и солидарность" Оазу Нантоя, который предлагает провести "деприднестровизацию" жителей левого берега Днестра. "Что такое "деприднестровизация" населения? Это чисто этнические зачистки, это убийство инакомыслящей и иное насилие. Вот к этому призывают отдельные граждане Республики Молдова. И, к сожалению, власть на это не реагирует должным образом. Они сеют однозначно раскол в обществе своими заявлениями. Но кого-то это устраивает", - отметил Красносельский. Глава ПМР также считает, что в Молдавии уже переписали историю. По его словам, в молдавских учебниках истории написано, что Приднестровье месте с Россией напали на Молдавию. "Вот мне просто интересно географически это выяснить. Как можно было приднестровцам напасть на собственные Дубоссары? К примеру, в марте 92-го года. Как можно было приднестровцам бомбить собственный город, минометным обстрелом, артиллерийским обстрелом, убивать там мирных людей? Нет. Вы, господа, что-то перепутали. Вы даже не стесняетесь этого. И настолько ложь видна и откровенна с вашей стороны, что вы, наверное, упиваетесь ею", - добавил Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
https://ria.ru/20250618/moldavija-2023689723.html
https://ria.ru/20250619/agressiya--2023795753.html
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в мире, молдавия, днестр, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Днестр, Вадим Красносельский
Молдавия не хочет повторения войны в Приднестровье, заявил глава ПМР

Глава ПМР Красносельский: Молдавия не хочет повторения войны в Приднестровье

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВадим Красносельский
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Руководство Молдавии не хочет повторения войны в Приднестровье, заявил журналистам глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Я убежден, что руководство Молдавии все-таки обладает здоровым смыслом и не хочет здесь повторения братоубийственной войны, не хочет повторения здесь бойни, которая была в 92-м году. А если при нынешних развитиях событий, оно может многократно превзойти даже итоги 1992 года, что недопустимо категорически", - сказал Красносельский, отвечая на вопрос РИА Новости.
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Вчера, 19:55
Лидер Приднестровья также обратил внимание на высказывание депутата парламента Молдавии от правящей партии "Действие и солидарность" Оазу Нантоя, который предлагает провести "деприднестровизацию" жителей левого берега Днестра.
"Что такое "деприднестровизация" населения? Это чисто этнические зачистки, это убийство инакомыслящей и иное насилие. Вот к этому призывают отдельные граждане Республики Молдова. И, к сожалению, власть на это не реагирует должным образом. Они сеют однозначно раскол в обществе своими заявлениями. Но кого-то это устраивает", - отметил Красносельский.
Глава ПМР также считает, что в Молдавии уже переписали историю. По его словам, в молдавских учебниках истории написано, что Приднестровье месте с Россией напали на Молдавию. "Вот мне просто интересно географически это выяснить. Как можно было приднестровцам напасть на собственные Дубоссары? К примеру, в марте 92-го года. Как можно было приднестровцам бомбить собственный город, минометным обстрелом, артиллерийским обстрелом, убивать там мирных людей? Нет. Вы, господа, что-то перепутали. Вы даже не стесняетесь этого. И настолько ложь видна и откровенна с вашей стороны, что вы, наверное, упиваетесь ею", - добавил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Агрессия Молдавии в 1992 году не получила правовой оценки, заявил глава ПМР
09:13
 
В миреМолдавияДнестрВадим Красносельский
 
 
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