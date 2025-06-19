Суд признал продление домашнего ареста блогеру Митрошиной законным
Мосгорсуд признал продление срока домашнего ареста блогеру Митрошиной законным
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБлогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление срока домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Чертановского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья.
Ранее Митрошиной продлили меру пресечения до 24 июня, защита просила избрать запрет определенных действий – более мягкую меру. По словам адвоката, из-за ограничений она фактически не может вести предпринимательскую деятельность, хотя блогер хотела бы сохранить рабочие места.
Сама Митрошина сегодня в суде подтвердила позицию своего защитника по поводу невозможности заниматься предпринимательской деятельностью.
Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. В суде ее адвокат заявил, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей.
Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.