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Пермский край заключил соглашение о сотрудничестве с МИСИС - РИА Новости, 19.06.2025
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13:02 19.06.2025 (обновлено: 16:01 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/misis--2023876204.html
Пермский край заключил соглашение о сотрудничестве с МИСИС
Пермский край заключил соглашение о сотрудничестве с МИСИС - РИА Новости, 19.06.2025
Пермский край заключил соглашение о сотрудничестве с МИСИС
На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о сотрудничестве правительства... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:02:00+03:00
2025-06-19T16:01:00+03:00
пермский край
дмитрий махонин
мисис
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о сотрудничестве правительства Прикамья с Университетом науки и технологий МИСИС, сообщает пресс-служба регионального правительства. Взаимодействие с московским вузом предполагает разработку и реализацию совместных проектов в сфере образовательной, научно-практической, исследовательской и экспертной деятельности. Подписи под документом поставили ректор университета Алевтина Черникова и Махонин. По словам губернатора, для региона важно выстраивать сотрудничество с ключевыми вузами страны и обмениваться лучшими практиками при подготовке инженерных кадров. "Сегодня МИСИС – лидер в инженерном образовании и науке. Помимо образовательных проектов, мы будем оказывать содействие в организации практики и стажировки студентов университета в органах государственной власти Пермского края и на предприятиях региона, планируем развивать сетевые образовательные программы", — приводит пресс-служба слова губернатор. Он добавил, что академический обмен с МИСИС позволит усилить подготовку специалистов в пермских вузах. Кроме того, наши ученые также могут поделиться своими достижениями в области биоинженерии. "Опираясь на приоритетные направления — материаловедение, металлургию, горное дело, квантовые, аддитивные и информационные технологии, биоинженерию — мы формируем актуальную научно-образовательную повестку, разрабатываем инновационные продукты и решения для национальной экономики, проводим прикладные исследования по заказам ведущих компаний страны", – подчеркнула Черникова, ее слова приводятся на официальном сайте университета. Ранее Махонин посетил НИТУ МИСИС с рабочим визитом, познакомился с работой научно-образовательных лабораторий и центров университета. В Пермском крае практика сетевого взаимодействия в образовании существует не первый год. Пермские вузы взаимодействуют с вузами страны и реализуют сетевые проекты. Например, ПГНИУ сотрудничает с МФТИ, МГЮА и Санкт-Петербургским госуниверситетом. Политех с ЛЭТИ, МАДИ и Санкт-Петербургским госуниверситетом. По итогам 2024 года все плановые показатели выполнены на 100% – реализуются 10 образовательных программ, более 30 преподавателей повысили квалификацию и более 200 студентов прошли практику на базе вузов-партнеров. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/vstrecha-2023635948.html
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пермский край, дмитрий махонин, мисис
Пермский край, Дмитрий Махонин, МИСиС
Пермский край заключил соглашение о сотрудничестве с МИСИС

Губернатор Прикамья Махонин подписал соглашение о сотрудничестве с НИТУ МИСИС

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о сотрудничестве правительства Прикамья с Университетом науки и технологий МИСИС, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Взаимодействие с московским вузом предполагает разработку и реализацию совместных проектов в сфере образовательной, научно-практической, исследовательской и экспертной деятельности. Подписи под документом поставили ректор университета Алевтина Черникова и Махонин.
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По словам губернатора, для региона важно выстраивать сотрудничество с ключевыми вузами страны и обмениваться лучшими практиками при подготовке инженерных кадров.
"Сегодня МИСИС – лидер в инженерном образовании и науке. Помимо образовательных проектов, мы будем оказывать содействие в организации практики и стажировки студентов университета в органах государственной власти Пермского края и на предприятиях региона, планируем развивать сетевые образовательные программы", — приводит пресс-служба слова губернатор.
Он добавил, что академический обмен с МИСИС позволит усилить подготовку специалистов в пермских вузах. Кроме того, наши ученые также могут поделиться своими достижениями в области биоинженерии.
"Опираясь на приоритетные направления — материаловедение, металлургию, горное дело, квантовые, аддитивные и информационные технологии, биоинженерию — мы формируем актуальную научно-образовательную повестку, разрабатываем инновационные продукты и решения для национальной экономики, проводим прикладные исследования по заказам ведущих компаний страны", – подчеркнула Черникова, ее слова приводятся на официальном сайте университета.
Ранее Махонин посетил НИТУ МИСИС с рабочим визитом, познакомился с работой научно-образовательных лабораторий и центров университета.
В Пермском крае практика сетевого взаимодействия в образовании существует не первый год. Пермские вузы взаимодействуют с вузами страны и реализуют сетевые проекты. Например, ПГНИУ сотрудничает с МФТИ, МГЮА и Санкт-Петербургским госуниверситетом. Политех с ЛЭТИ, МАДИ и Санкт-Петербургским госуниверситетом. По итогам 2024 года все плановые показатели выполнены на 100% – реализуются 10 образовательных программ, более 30 преподавателей повысили квалификацию и более 200 студентов прошли практику на базе вузов-партнеров.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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