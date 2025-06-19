https://ria.ru/20250619/misis--2023876204.html
Пермский край заключил соглашение о сотрудничестве с МИСИС
Пермский край заключил соглашение о сотрудничестве с МИСИС - РИА Новости, 19.06.2025
Пермский край заключил соглашение о сотрудничестве с МИСИС
На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о сотрудничестве правительства... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:02:00+03:00
2025-06-19T13:02:00+03:00
2025-06-19T16:01:00+03:00
пермский край
дмитрий махонин
мисис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824571627_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_705a1f43a010600758af96bd92cfa0de.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о сотрудничестве правительства Прикамья с Университетом науки и технологий МИСИС, сообщает пресс-служба регионального правительства. Взаимодействие с московским вузом предполагает разработку и реализацию совместных проектов в сфере образовательной, научно-практической, исследовательской и экспертной деятельности. Подписи под документом поставили ректор университета Алевтина Черникова и Махонин. По словам губернатора, для региона важно выстраивать сотрудничество с ключевыми вузами страны и обмениваться лучшими практиками при подготовке инженерных кадров. "Сегодня МИСИС – лидер в инженерном образовании и науке. Помимо образовательных проектов, мы будем оказывать содействие в организации практики и стажировки студентов университета в органах государственной власти Пермского края и на предприятиях региона, планируем развивать сетевые образовательные программы", — приводит пресс-служба слова губернатор. Он добавил, что академический обмен с МИСИС позволит усилить подготовку специалистов в пермских вузах. Кроме того, наши ученые также могут поделиться своими достижениями в области биоинженерии. "Опираясь на приоритетные направления — материаловедение, металлургию, горное дело, квантовые, аддитивные и информационные технологии, биоинженерию — мы формируем актуальную научно-образовательную повестку, разрабатываем инновационные продукты и решения для национальной экономики, проводим прикладные исследования по заказам ведущих компаний страны", – подчеркнула Черникова, ее слова приводятся на официальном сайте университета. Ранее Махонин посетил НИТУ МИСИС с рабочим визитом, познакомился с работой научно-образовательных лабораторий и центров университета. В Пермском крае практика сетевого взаимодействия в образовании существует не первый год. Пермские вузы взаимодействуют с вузами страны и реализуют сетевые проекты. Например, ПГНИУ сотрудничает с МФТИ, МГЮА и Санкт-Петербургским госуниверситетом. Политех с ЛЭТИ, МАДИ и Санкт-Петербургским госуниверситетом. По итогам 2024 года все плановые показатели выполнены на 100% – реализуются 10 образовательных программ, более 30 преподавателей повысили квалификацию и более 200 студентов прошли практику на базе вузов-партнеров. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/vstrecha-2023635948.html
https://ria.ru/20250619/minvostokrazvitie-2023780363.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824571627_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_143073fd998f64ab51c3e9de3488df0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин, мисис
Пермский край, Дмитрий Махонин, МИСиС
Пермский край заключил соглашение о сотрудничестве с МИСИС
Губернатор Прикамья Махонин подписал соглашение о сотрудничестве с НИТУ МИСИС
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о сотрудничестве правительства Прикамья с Университетом науки и технологий МИСИС, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Взаимодействие с московским вузом предполагает разработку и реализацию совместных проектов в сфере образовательной, научно-практической, исследовательской и экспертной деятельности. Подписи под документом поставили ректор университета Алевтина Черникова и Махонин.
По словам губернатора, для региона важно выстраивать сотрудничество с ключевыми вузами страны и обмениваться лучшими практиками при подготовке инженерных кадров.
"Сегодня МИСИС – лидер в инженерном образовании и науке. Помимо образовательных проектов, мы будем оказывать содействие в организации практики и стажировки студентов университета в органах государственной власти Пермского края и на предприятиях региона, планируем развивать сетевые образовательные программы", — приводит пресс-служба слова губернатор.
Он добавил, что академический обмен с МИСИС позволит усилить подготовку специалистов в пермских вузах. Кроме того, наши ученые также могут поделиться своими достижениями в области биоинженерии.
"Опираясь на приоритетные направления — материаловедение, металлургию, горное дело, квантовые, аддитивные и информационные технологии, биоинженерию — мы формируем актуальную научно-образовательную повестку, разрабатываем инновационные продукты и решения для национальной экономики, проводим прикладные исследования по заказам ведущих компаний страны", – подчеркнула Черникова, ее слова приводятся на официальном сайте университета.
Ранее Махонин посетил НИТУ МИСИС с рабочим визитом, познакомился с работой научно-образовательных лабораторий и центров университета.
В Пермском крае практика сетевого взаимодействия в образовании существует не первый год. Пермские вузы взаимодействуют с вузами страны и реализуют сетевые проекты. Например, ПГНИУ сотрудничает с МФТИ, МГЮА и Санкт-Петербургским госуниверситетом. Политех с ЛЭТИ, МАДИ и Санкт-Петербургским госуниверситетом. По итогам 2024 года все плановые показатели выполнены на 100% – реализуются 10 образовательных программ, более 30 преподавателей повысили квалификацию и более 200 студентов прошли практику на базе вузов-партнеров.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.