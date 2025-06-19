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Глава Минвостока объяснил нецелесообразность переработки РЗМ в Арктике - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
07:22 19.06.2025 (обновлено: 10:32 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/minvostokrazvitie-2023780363.html
Глава Минвостока объяснил нецелесообразность переработки РЗМ в Арктике
Глава Минвостока объяснил нецелесообразность переработки РЗМ в Арктике - РИА Новости, 19.06.2025
Глава Минвостока объяснил нецелесообразность переработки РЗМ в Арктике
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что специальные мощности для... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:22:00+03:00
2025-06-19T10:32:00+03:00
пмэф-2025
экономика
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алексей чекунков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что специальные мощности для получения редкоземельных металлов в Арктике создавать нецелесообразно, выгоднее задействовать существующие металлургические центры. Во время выступления на пленарном заседании международного арктического форума "Арктика - территория диалога" в марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, в том числе добычу редкоземельных металлов. Глава Минвостокразвития уточнил, что в Арктике есть целый ряд месторождений, которые позволят получать редкоземельные металлы, а одно из них уже разрабатывается – Ловозерское месторождение в Мурманской области. Кроме того, по его информации, готовится к разработке Колмозерское месторождение, Томторское месторождение в Якутии, Африкандское и Павловское месторождения на Новой Земле, где будут вести работы крупные инвесторы, такие как "Росатом", "Ростех". "Например, сегодня ловозерские (редкоземельные металлы – ред.), если я не ошибаюсь, выделяются в Пермском крае, на Соликамском заводе. И переработку редкоземов не нужно делать на месте добычи. В Арктике десятки миллиардов рублей будут вложены в добычу и в создание концентратов. А металлургия непосредственно будет организована в существующих металлургических центрах, где построена энергетика, где есть инженерные кадры. Потому что ради нескольких килограммов редкозема создавать условно на Новой Земле металлургический завод не имеет смысла", - сказал Чекунков. Он отметил, что спрос на редкоземельные металлы может исчисляться считанными килограммами в год, а чтобы их добыть, нужно потратить сотню миллионов долларов, поэтому это не столько экономическая, сколько стратегическая задача, у которой нет прямой окупаемости. "Поэтому разработка редкоземельных металлов ведется. Добывается руда сначала, где содержатся и металлы, которые используются более широко, такие как свинец, олово, титан, тантал, ниобий. А из них уже в качестве побочного продукта с использованием высоких технологий извлекаются собственно редкоземы", - уточнил министр. Он заявил о важности редкоземельных металлов, которые в недавнем прошлом стали даже предметом торга в международных отношениях. "Недавние очень резкие телодвижения двух крупнейших экономик мира, Китая и Америки, в большой степени были обусловлены с американской стороны тарифными нападками, войнами, угрозой установить запретительный тариф на китайские товары. В ответ на что китайцы ограничили экспорт в Америку металлов, которые используются в микроскопических количествах, с непроизносимыми названиями, но без них не летают самолеты, не ездят электромобили и не работает компьютер. И моментально Америка вынуждена была включить заднюю передачу и договориться с Китаем", - напомнил Чекунков. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/veb-2023764359.html
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экономика, арктика, америка, россия, алексей чекунков, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ростех
ПМЭФ-2025, Экономика, Арктика, Америка, Россия, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Ростех
Глава Минвостока объяснил нецелесообразность переработки РЗМ в Арктике

Чекунков: РЗМ выгоднее перерабатывать в существующих металлургических центрах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на ПМЭФ-2025
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что специальные мощности для получения редкоземельных металлов в Арктике создавать нецелесообразно, выгоднее задействовать существующие металлургические центры.
Во время выступления на пленарном заседании международного арктического форума "Арктика - территория диалога" в марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, в том числе добычу редкоземельных металлов.
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Глава Минвостокразвития уточнил, что в Арктике есть целый ряд месторождений, которые позволят получать редкоземельные металлы, а одно из них уже разрабатывается – Ловозерское месторождение в Мурманской области. Кроме того, по его информации, готовится к разработке Колмозерское месторождение, Томторское месторождение в Якутии, Африкандское и Павловское месторождения на Новой Земле, где будут вести работы крупные инвесторы, такие как "Росатом", "Ростех".
"Например, сегодня ловозерские (редкоземельные металлы – ред.), если я не ошибаюсь, выделяются в Пермском крае, на Соликамском заводе. И переработку редкоземов не нужно делать на месте добычи. В Арктике десятки миллиардов рублей будут вложены в добычу и в создание концентратов. А металлургия непосредственно будет организована в существующих металлургических центрах, где построена энергетика, где есть инженерные кадры. Потому что ради нескольких килограммов редкозема создавать условно на Новой Земле металлургический завод не имеет смысла", - сказал Чекунков.
Он отметил, что спрос на редкоземельные металлы может исчисляться считанными килограммами в год, а чтобы их добыть, нужно потратить сотню миллионов долларов, поэтому это не столько экономическая, сколько стратегическая задача, у которой нет прямой окупаемости.
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"Поэтому разработка редкоземельных металлов ведется. Добывается руда сначала, где содержатся и металлы, которые используются более широко, такие как свинец, олово, титан, тантал, ниобий. А из них уже в качестве побочного продукта с использованием высоких технологий извлекаются собственно редкоземы", - уточнил министр.
Он заявил о важности редкоземельных металлов, которые в недавнем прошлом стали даже предметом торга в международных отношениях.
"Недавние очень резкие телодвижения двух крупнейших экономик мира, Китая и Америки, в большой степени были обусловлены с американской стороны тарифными нападками, войнами, угрозой установить запретительный тариф на китайские товары. В ответ на что китайцы ограничили экспорт в Америку металлов, которые используются в микроскопических количествах, с непроизносимыми названиями, но без них не летают самолеты, не ездят электромобили и не работает компьютер. И моментально Америка вынуждена была включить заднюю передачу и договориться с Китаем", - напомнил Чекунков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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