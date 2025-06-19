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Минпромторг расширит перечень моделей грузовых вагонов

Минпромторг расширит перечень моделей грузовых вагонов - РИА Новости, 19.06.2025

Минпромторг расширит перечень моделей грузовых вагонов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Минпромторг России работает над расширением перечня моделей грузовых вагонов, на которые запрещается продлевать срок службы, РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T04:10:00+03:00

2025-06-19T04:10:00+03:00

2025-06-19T04:10:00+03:00

пмэф-2025

экономика

технологии

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антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Минпромторг России работает над расширением перечня моделей грузовых вагонов, на которые запрещается продлевать срок службы, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов. "Сейчас мы работаем над расширением перечня моделей, на которые запрещается продлевать срок службы. Ранее в нём были исключения на ту продукцию, которая серийно не производилась на территории нашей страны", - ответил Алиханов на вопрос, будет ли сниматься запрет на продление срока службы каких-либо видов грузовых вагонов, или этот вопрос вообще снят с повестки. Он отметил, что новые решения и модели, которые сейчас предлагает российская промышленность, позволят перевозить больший объём груза в условиях ограниченной инфраструктуры и профицита парка. "На межведомственном уровне в рамках специализированной рабочей группы прорабатываем решения, которые позволяют регулировать баланс парка подвижного состава стимулированием операторов переходить на использование вагонов с улучшенными техническими характеристиками", - продолжил министр. Минпромторг, напомнил он, неоднократно говорил, что механизм продления срока службы грузовых вагонов может привести к недозагрузке производственных мощностей вагоностроительных предприятий, что спровоцирует потерю компетенций и сокращение трудовых коллективов, а также ухудшит темпы обновления эксплуатируемого парка. "Продление срока службы вагонов без модернизации не решит полностью вопросы загрузки инфраструктуры, негативно скажется на безопасности перевозок и спровоцирует наплыв морально устаревшего подвижного состава и снижение пропускных способностей. Соответственно, приведёт к существенным задержкам в перевозке грузов", - пояснил министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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https://ria.ru/20250618/pmef-2023494918.html

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экономика, технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)