https://ria.ru/20250619/minoborony-2023923526.html

Минобороны опубликовало видео с вернувшимися российскими военнослужащими

Минобороны опубликовало видео с вернувшимися российскими военнослужащими - РИА Новости, 19.06.2025

Минобороны опубликовало видео с вернувшимися российскими военнослужащими

Минобороны РФ опубликовало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:54:00+03:00

2025-06-19T14:54:00+03:00

2025-06-19T14:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими. На кадрах видно, как находящиеся сейчас в Белоруссии военнослужащие разворачивают российские влаги и кричат "Россия!". Во время рассадки по автобусам кто-то из них кричит "Мы дома!". Ранее МО РФ сообщило, что 19 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана группа военнопленных ВСУ. Это уже пятый такой обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, о котором сообщает ведомство. Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

https://ria.ru/20250619/vsu-2023808317.html

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Видео с вернувшимися из плена российскими военными Видео с вернувшимися из плена российскими военными 2025-06-19T14:54 true PT0M17S

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