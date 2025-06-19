https://ria.ru/20250619/minoborony-2023923526.html
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися российскими военнослужащими
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися российскими военнослужащими - РИА Новости, 19.06.2025
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися российскими военнослужащими
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:54:00+03:00
2025-06-19T14:54:00+03:00
2025-06-19T14:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
стамбул
вооруженные силы украины
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023921564_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d6abc6f89e9d8ddc5e7e1fc056b4004.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими. На кадрах видно, как находящиеся сейчас в Белоруссии военнослужащие разворачивают российские влаги и кричат "Россия!". Во время рассадки по автобусам кто-то из них кричит "Мы дома!". Ранее МО РФ сообщило, что 19 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана группа военнопленных ВСУ. Это уже пятый такой обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, о котором сообщает ведомство. Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
https://ria.ru/20250619/vsu-2023808317.html
россия
белоруссия
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023921564_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d5345112a210b02164453edd40821f86.jpg
Видео с вернувшимися из плена российскими военными
Видео с вернувшимися из плена российскими военными
2025-06-19T14:54
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, стамбул, вооруженные силы украины, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Стамбул, Вооруженные силы Украины, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Вооруженные силы РФ
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися российскими военнослужащими
Минобороны показало кадры возвращения военных из украинского плена