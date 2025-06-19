Рейтинг@Mail.ru
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися российскими военнослужащими - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 19.06.2025 (обновлено: 14:56 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/minoborony-2023923526.html
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися российскими военнослужащими
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися российскими военнослужащими - РИА Новости, 19.06.2025
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися российскими военнослужащими
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:54:00+03:00
2025-06-19T14:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
стамбул
вооруженные силы украины
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023921564_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d6abc6f89e9d8ddc5e7e1fc056b4004.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими. На кадрах видно, как находящиеся сейчас в Белоруссии военнослужащие разворачивают российские влаги и кричат "Россия!". Во время рассадки по автобусам кто-то из них кричит "Мы дома!". Ранее МО РФ сообщило, что 19 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана группа военнопленных ВСУ. Это уже пятый такой обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, о котором сообщает ведомство. Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
https://ria.ru/20250619/vsu-2023808317.html
россия
белоруссия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео с вернувшимися из плена российскими военными
Видео с вернувшимися из плена российскими военными
2025-06-19T14:54
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023921564_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d5345112a210b02164453edd40821f86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, стамбул, вооруженные силы украины, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Стамбул, Вооруженные силы Украины, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Вооруженные силы РФ
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися российскими военнослужащими

Минобороны показало кадры возвращения военных из украинского плена

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими.
На кадрах видно, как находящиеся сейчас в Белоруссии военнослужащие разворачивают российские влаги и кричат "Россия!". Во время рассадки по автобусам кто-то из них кричит "Мы дома!".
Ранее МО РФ сообщило, что 19 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана группа военнопленных ВСУ. Это уже пятый такой обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, о котором сообщает ведомство.
Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Пленный ВСУ рассказал, как мобилизованные сбегают при отправке на фронт
10:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелоруссияСтамбулВооруженные силы УкраиныПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала