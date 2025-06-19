Рейтинг@Mail.ru
Расчеты ЗРК группировки "Центр" обеспечили прикрытие позиций ВС России - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/minoborony-2023771024.html
Расчеты ЗРК группировки "Центр" обеспечили прикрытие позиций ВС России
Расчеты ЗРК группировки "Центр" обеспечили прикрытие позиций ВС России - РИА Новости, 19.06.2025
Расчеты ЗРК группировки "Центр" обеспечили прикрытие позиций ВС России
Воздушное прикрытие российских позиций от беспилотников противника организовали расчёты ЗРК "Тор-М1" группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T05:08:00+03:00
2025-06-19T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0d91a5c32aa060c78837cf282f12d.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Воздушное прикрытие российских позиций от беспилотников противника организовали расчёты ЗРК "Тор-М1" группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "ТОР – М1" группировки войск "Центр" осуществили воздушное прикрытие позиций российских подразделений от разведывательных БпЛА противника на Красноармейском направлении", - говорится в сообщении МО РФ. Отмечается, что военнослужащие ежедневно сбивают десятки беспилотников противника, собирают и изучают их. Одним из последних сбитых дронов стал украинский беспилотник "Shark UAV" (Шарк), обломки которого продемонстрировал заместитель начальника расчета ЗРК "ТОР-М1" Евгений Некрасов. "Буквально пару дней назад летела, мы её отработали, сбили, нашли, забрали", - рассказал Евгений. Уточняется, что в ходе проведения СВО расчеты ЗРК "Тор" несут постоянное боевое дежурство на передовой, обеспечивая воздушное прикрытие наземных сил, сохраняя жизни личного состава и боеготовность мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.
https://ria.ru/20250619/minoborony-2023770896.html
https://ria.ru/20250619/spetsoperatsiya-2023770750.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57d724bf75bc7135af78ba241501960f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Расчеты ЗРК группировки "Центр" обеспечили прикрытие позиций ВС России

Минобороны: расчеты "Тор-М1" обеспечили прикрытие позиций ВС России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Воздушное прикрытие российских позиций от беспилотников противника организовали расчёты ЗРК "Тор-М1" группировки "Центр", сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "ТОР – М1" группировки войск "Центр" осуществили воздушное прикрытие позиций российских подразделений от разведывательных БпЛА противника на Красноармейском направлении", - говорится в сообщении МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Операторы FPV-дронов поразили два блиндажа ВСУ в Запорожской области
05:06
Отмечается, что военнослужащие ежедневно сбивают десятки беспилотников противника, собирают и изучают их. Одним из последних сбитых дронов стал украинский беспилотник "Shark UAV" (Шарк), обломки которого продемонстрировал заместитель начальника расчета ЗРК "ТОР-М1" Евгений Некрасов.
"Буквально пару дней назад летела, мы её отработали, сбили, нашли, забрали", - рассказал Евгений.
Уточняется, что в ходе проведения СВО расчеты ЗРК "Тор" несут постоянное боевое дежурство на передовой, обеспечивая воздушное прикрытие наземных сил, сохраняя жизни личного состава и боеготовность мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Десантники заняли опорный пункт ВСУ у Часова Яра
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала