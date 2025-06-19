https://ria.ru/20250619/minoborony-2023771024.html

Расчеты ЗРК группировки "Центр" обеспечили прикрытие позиций ВС России

Расчеты ЗРК группировки "Центр" обеспечили прикрытие позиций ВС России - РИА Новости, 19.06.2025

Расчеты ЗРК группировки "Центр" обеспечили прикрытие позиций ВС России

Воздушное прикрытие российских позиций от беспилотников противника организовали расчёты ЗРК "Тор-М1" группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T05:08:00+03:00

2025-06-19T05:08:00+03:00

2025-06-19T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0d91a5c32aa060c78837cf282f12d.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Воздушное прикрытие российских позиций от беспилотников противника организовали расчёты ЗРК "Тор-М1" группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "ТОР – М1" группировки войск "Центр" осуществили воздушное прикрытие позиций российских подразделений от разведывательных БпЛА противника на Красноармейском направлении", - говорится в сообщении МО РФ. Отмечается, что военнослужащие ежедневно сбивают десятки беспилотников противника, собирают и изучают их. Одним из последних сбитых дронов стал украинский беспилотник "Shark UAV" (Шарк), обломки которого продемонстрировал заместитель начальника расчета ЗРК "ТОР-М1" Евгений Некрасов. "Буквально пару дней назад летела, мы её отработали, сбили, нашли, забрали", - рассказал Евгений. Уточняется, что в ходе проведения СВО расчеты ЗРК "Тор" несут постоянное боевое дежурство на передовой, обеспечивая воздушное прикрытие наземных сил, сохраняя жизни личного состава и боеготовность мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

https://ria.ru/20250619/minoborony-2023770896.html

https://ria.ru/20250619/spetsoperatsiya-2023770750.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия