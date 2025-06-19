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Расчеты ЗРК группировки "Центр" обеспечили прикрытие позиций ВС России
Расчеты ЗРК группировки "Центр" обеспечили прикрытие позиций ВС России - РИА Новости, 19.06.2025
Расчеты ЗРК группировки "Центр" обеспечили прикрытие позиций ВС России
Воздушное прикрытие российских позиций от беспилотников противника организовали расчёты ЗРК "Тор-М1" группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T05:08:00+03:00
2025-06-19T05:08:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Воздушное прикрытие российских позиций от беспилотников противника организовали расчёты ЗРК "Тор-М1" группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "ТОР – М1" группировки войск "Центр" осуществили воздушное прикрытие позиций российских подразделений от разведывательных БпЛА противника на Красноармейском направлении", - говорится в сообщении МО РФ. Отмечается, что военнослужащие ежедневно сбивают десятки беспилотников противника, собирают и изучают их. Одним из последних сбитых дронов стал украинский беспилотник "Shark UAV" (Шарк), обломки которого продемонстрировал заместитель начальника расчета ЗРК "ТОР-М1" Евгений Некрасов. "Буквально пару дней назад летела, мы её отработали, сбили, нашли, забрали", - рассказал Евгений. Уточняется, что в ходе проведения СВО расчеты ЗРК "Тор" несут постоянное боевое дежурство на передовой, обеспечивая воздушное прикрытие наземных сил, сохраняя жизни личного состава и боеготовность мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Расчеты ЗРК группировки "Центр" обеспечили прикрытие позиций ВС России
Минобороны: расчеты "Тор-М1" обеспечили прикрытие позиций ВС России
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Воздушное прикрытие российских позиций от беспилотников противника организовали расчёты ЗРК "Тор-М1" группировки "Центр", сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "ТОР – М1" группировки войск "Центр" осуществили воздушное прикрытие позиций российских подразделений от разведывательных БпЛА противника на Красноармейском направлении", - говорится в сообщении МО РФ
.
Отмечается, что военнослужащие ежедневно сбивают десятки беспилотников противника, собирают и изучают их. Одним из последних сбитых дронов стал украинский беспилотник "Shark UAV" (Шарк), обломки которого продемонстрировал заместитель начальника расчета ЗРК "ТОР-М1" Евгений Некрасов.
"Буквально пару дней назад летела, мы её отработали, сбили, нашли, забрали", - рассказал Евгений.
Уточняется, что в ходе проведения СВО расчеты ЗРК "Тор" несут постоянное боевое дежурство на передовой, обеспечивая воздушное прикрытие наземных сил, сохраняя жизни личного состава и боеготовность мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.