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Министр обороны Израиля выступил за устранение Хаменеи, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2025
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13:54 19.06.2025 (обновлено: 13:56 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/ministr-2023895909.html
Министр обороны Израиля выступил за устранение Хаменеи, пишут СМИ
Министр обороны Израиля выступил за устранение Хаменеи, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2025
Министр обороны Израиля выступил за устранение Хаменеи, пишут СМИ
Министр обороны Израиля Исраэль Кац высказался за устранение верховного лидера Ирана, сообщил в четверг израильский новостной портал Ynet. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:54:00+03:00
2025-06-19T13:56:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
исраэль кац
магатэ
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац высказался за устранение верховного лидера Ирана, сообщил в четверг израильский новостной портал Ynet. "Такой диктатор, как Хаменеи... Он не может продолжать существовать", - заявил Кац, чьи слова приводит портал. Глава оборонного ведомства заявил, что "предотвращение существования Хаменеи" является одной из целей операции, проводимой Израилем против Ирана. В понедельник в интервью телеканалу ABC Нетаньяху указал на то, что возможное нападение на верховного лидера Ирана не привело бы к эскалации конфликта, но "закончило" бы его. При этом на вопрос, намерен ли Израиль совершить подобное, премьер страны ответил, что Израиль "делает, что необходимо". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250616/izrail-2023168813.html
https://ria.ru/20250619/trebovanie-2023628783.html
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в мире, иран, израиль, сша, исраэль кац, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Исраэль Кац, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Министр обороны Израиля выступил за устранение Хаменеи, пишут СМИ

Ynet: Министр обороны Израиля Кац выступил за устранение верховного лидера Ирана

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderАли Хаменеи
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Али Хаменеи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац высказался за устранение верховного лидера Ирана, сообщил в четверг израильский новостной портал Ynet.
"Такой диктатор, как Хаменеи... Он не может продолжать существовать", - заявил Кац, чьи слова приводит портал.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Израиле посоветовали Хаменеи "менять спальни" по ночам
16 июня, 17:19
Глава оборонного ведомства заявил, что "предотвращение существования Хаменеи" является одной из целей операции, проводимой Израилем против Ирана.
В понедельник в интервью телеканалу ABC Нетаньяху указал на то, что возможное нападение на верховного лидера Ирана не привело бы к эскалации конфликта, но "закончило" бы его. При этом на вопрос, намерен ли Израиль совершить подобное, премьер страны ответил, что Израиль "делает, что необходимо".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Без единого выстрела: Трамп выдвинул новое требование для Ирана
08:00
 
В миреИранИзраильСШАИсраэль КацМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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